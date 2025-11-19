Após mais de uma década vivendo em San Clemente, na Califórnia, o bicampeão mundial de surfe Filipe Toledo está oficialmente de volta ao Brasil. Natural de Ubatuba (SP), o atleta escolheu o Rio de Janeiro como novo ponto de partida para sua próxima fase pessoal e profissional.

Quando deixou o Brasil aos 19 anos, Filipe era um jovem atleta em busca da realização de um sonho: conquistar o mundo e brigar pelo título máximo do surfe. Hoje, retorna transformado. Aos 29 anos, é pai de três filhos — Mahina, Koa e Zain —, marido de Ananda Marçal e bicampeão mundial (2022 e 2023), consolidando uma trajetória marcada por evolução, propósito e impacto profundo dentro e fora d’água.

A mudança representa um movimento de reconexão com suas origens. De volta ao país, Filipe busca estar mais próximo da família, visitar com mais frequência Ubatuba, sua cidade natal, e se manter conectado à energia e à cultura que moldaram sua formação como atleta e como pessoa.

“Depois de tantos anos fora, senti que era o momento de voltar para as minhas raízes. O Brasil sempre foi a base de tudo na minha vida e na minha carreira. Estar mais perto da minha família, da cultura que me formou e dos meus projetos faz muito sentido para essa nova fase. Quero seguir contribuindo para o surfe e para as pessoas, dentro e fora d’água”, afirmou Filipe.

Além dos títulos e recordes no circuito mundial, Filipe tornou-se uma das vozes mais influentes do surfe contemporâneo, comandando projetos que dialogam com formação de novos talentos, empreendedorismo e impacto social. Entre eles estão:

Kid's On Fire, circuito voltado para categorias de base;

Instituto Filipe Toledo (IFT77), que utiliza o esporte como ferramenta de transformação;

, que utiliza o esporte como ferramenta de transformação; Ecoboard FT77, primeira prancha 100% reciclável do mundo, marco de inovação e sustentabilidade no surfe.

Fora das ondas, Filipe amplia sua atuação como empreendedor, sendo sócio da Let’s Poke, inclusive, tendo investido em uma nova franquia da rede, em São José dos Campos, inaugurada em março deste ano. Além disso, é sócio da marca de snacks Pasokin e parceiro do projeto Beyond The Club, além de apoiar iniciativas sociais como o Projeto Namaskar.

O retorno ao Brasil acontece em um momento de pausa competitiva. O WCT 2025 (World Championship Tour) da Liga Mundial de Surfe (WSL) terá início apenas em abril, com um formato renovado e o fim do modelo Finals, dando mais equilíbrio e imprevisibilidade à disputa pelo título mundial.

Com 18 vitórias em etapas do Tour, dois títulos mundiais consecutivos e uma carreira consolidada entre os maiores nomes da história do surfe brasileiro, Filipe Toledo inicia agora um novo capítulo, mais maduro e conectado às suas raízes, guiado pelo desejo de inspirar as próximas gerações dentro e fora do esporte.

