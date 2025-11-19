Consciência Negra em Nova Odessa: administrativo de recesso e essenciais continuam

Confira quais atendimentos estarão disponíveis na quinta-feira (feriado) e na sexta-feira (facultativo)

A Prefeitura de Nova Odessa informa que no feriado da Consciência Negra, que é celebrado nesta quinta-feira (20/11), e no ponto facultativo na sexta-feira (21/11), as atividades administrativas entram em recesso.

Já os serviços essenciais permanecerão em pleno funcionamento. Estarão em operação as equipes de Saúde (urgência e emergência), Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil e Saneamento (abastecimento de água e coleta de lixo).

Em caso de emergência, os contatos são:

• Defesa Civil: (19) 99545-6418

• Bombeiros: 193

• Polícia Militar: 190

• Guarda Municipal: (19) 3466-1900 / 153

• Coden Ambiental: 0800 771 1195

