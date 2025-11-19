Rotatória na avenida dos Estudantes é reimplantada após reforma em Hortolândia

Dispositivo é importante para organização do fluxo do trânsito no acesso para a avenida da Emancipação

Motoristas que trafegam pela avenida dos Estudantes, passando em frente ao antigo prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Clara, no acesso para a avenida da Emancipação, já podem observar a rotatória de concreto, que contribui na organização e fluidez do tráfego, reimplantada no local, após ações da Prefeitura de Hortolândia para consertar o dispositivo que havia sido danificado. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, responsável pelo serviço, a estrutura foi reformada totalmente para a implantação. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a rotatória facilita o deslocamento na movimentada via, contribuindo também no controle da velocidade permitida para o tráfego.

A semana também foi iniciada em Hortolândia com uma nova etapa da Operação Tapa-Buraco em bairros da região do Jardim Rosolém, nas vias que são de acesso para a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101). O trabalho é fortalecido neste período mais chuvoso do ano para evitar o surgimento de erosões nas ruas e avenidas.

“Por dia de trabalho, são consertados de 80 a 100 buracos, dependendo da demanda. Nesta época mais chuvosa o volume de trabalho pode aumentar. A população deve contribuir não descartando lixo e entulho nas ruas e resíduos sólidos pelas pias ou vasos sanitários. Estas ações causam entupimento das redes subterrâneas de águas pluviais e isso se transforma em buracos e erosões. Além da Operação Tapa-Buraco na região do Jardim Amanda, as equipes da Prefeitura também concluíram o conserto de afundamentos de solo nas ruas Francisco Glicério e Pedro Vilas Boas, no Jardim Amanda. O afundamento também tem como causa descarte irregular que causam entupimento nas redes subterrâneas”, explicou o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panicio, o Mercadão.

