Feira de Franquias em Campinas trará oportunidades para quem quer abrir lojas ou quiosques, com pontos já negociados em shoppings

Campinas receberá, no dia 25 de novembro, terça-feira, a Franchise 4U, feira de franquias que reúne marcas interessadas em investir em toda a região. O evento acontecerá no Hotel Meliá Campinas, das 9h às 20h (Rua Severo Penteado, 140 – Cambuí). Para participar, basta se inscrever de forma gratuita no link: https://franchise4u.com.br

A Lebriju – rede de franquias de acessórios de moda, com 10 lojas e quiosques em São Paulo, Belém e Goiânia – participará do evento, levando aos potenciais investidores benefícios como pontos comerciais já negociados com excelentes shoppings da cidade.

A marca se diferencia da concorrência por oferecer um mix composto por bijuterias, semijoias, prata e acessórios de alta qualidade. São colares, brincos, anéis, tiaras, pulseiras, lenços, bolsas, chapéus, luvas, cintos, echarpes e outras linhas de produtos com reposição constante: cada loja recebe 200 novos modelos por mês, em quantidade limitada e prontos para a venda: na tag, etiquetados com código de barras e precificados – o que facilita o processo operacional. Os quiosques e lojas encantam não só as clientes, mas quem quer investir. “Como temos muitas opções de acessórios, conseguimos atrair quem quer do básico ao refinado, do divertido ao clássico, do presente ao item diferente”, diz Beatriz Ramos, Head de Marca da Lebriju.

A expansão da Lebriju para Campinas

A Lebriju busca investidores apaixonados por moda, que queiram escalar com uma operação simplificada nos principais shoppings de Campinas. “Temos um público muito bem definido, pois já testamos nosso modelo de negócios em operações próprias e entendemos que nossas lojas e quiosques têm melhor performance em shoppings das classes A e B. Temos interesse em shoppings relevantes da cidade, onde temos bom relacionamento com o setor comercial”, comenta Shirleine Diniz, Executiva de Expansão da Lebriju.

O mercado de Campinas, segundo o Sebrae

O interior de São Paulo é potencial para o empreendedorismo: para se ter ideia, ainda de acordo com o Sebrae, em Campinas e em Piracicaba, entre as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), houve um crescimento de 143% no número de empresas na última década. Esses dados refletem um ambiente favorável ao empreendedorismo e à formalização, resultado de políticas públicas eficazes e da atuação contínua de instituições como o Sebrae-SP.

A Agência Sebrae aponta, ainda, que Campinas e Piracicaba apresentam trajetórias complementares e promissoras. A primeira tem se destacado em setores como tecnologia, saúde, serviços, turismo e economia criativa. Já Piracicaba, tradicionalmente ligada ao agronegócio, avança com força em áreas como agroindústria, bioenergia, saúde, automobilismo, cervejarias, metalmecânica, turismo e sustentabilidade.

Esse crescimento é resultado de uma combinação de fatores: vocações regionais, ecossistemas inovadores e o trabalho estratégico do Sebrae-SP, que atua como parceiro dos empreendedores em todas as etapas da jornada. Com atendimento qualificado, consultorias, capacitações e parcerias, a instituição ajuda a transformar ideias em negócios sustentáveis.

Case

Feiras de negócios são excelentes locais para encontrar uma franquia. Foi em uma edição da Franchise4U que Sueli Mello conheceu a Lebriju e encontrou na marca seu negócio próprio. “Fiquei encantada com o quiosque do Shopping Paulista e desejava voltar ao mercado de trabalho. A franquia me trouxe essa oportunidade”, conta.

Sueli lembra que a opção por uma franquia veio não apenas pela vontade de empreender, mas pela necessidade. “Eu sempre trabalhei em grandes empresas. Mas decidi pausar minha carreira para me dedicar ao meu filho. Anos depois, de volta ao mercado de trabalho, senti dificuldade em me reposicionar com o mesmo salário e cargo, que eram altos. Então, a franquia é a possibilidade de eu encontrar a satisfação profissional que eu espero”, prevê.

A franquia Lebriju

A Lebriju nasceu em 2016. Após ter pilotado lojas próprias, em 2021, a marca iniciou seu processo de expansão. E o conceito de ‘franquia chave na mão’ foi uma opção natural do negócio. “Já tínhamos lojas operando bem, com faturamento e clientes, e franqueá-las foi bom para a marca e para os franqueados que buscam um negócio consolidado, pronto e com ótima localização”, conta Shirleine Diniz.

Ela também explica que a Lebriju lançou um segundo modelo de negócio, o quiosque, que atrai tanto os shoppings quanto os franqueados. “Nem todos os shoppings comportam uma loja, tanto pela falta de pontos estratégicos quanto pelo perfil do público. Para eles, o quiosque é indicado e performa bem. Em outros, porém, a loja se adequa com maior potencial”, explica.

Falando em loja, a Lebriju passou por um retrofit que a deixou ainda mais convidativa: ao adotar o conceito open space, a marca atraiu o consumidor para dentro de suas lojas, mostrando que ele é muito bem-vindo para tocar e provar as peças. “Na Lebriju, queremos que o cliente se sinta à vontade e aproveite nossa curadoria para montar looks, testar, provar… É um espaço feito para ele”, afirma Beatriz Ramos.

Numa Lebriju, investem-se R$ 390 mil (loja) ou R$ 170 mil (quiosque), valores que podem variar conforme o ponto escolhido.

Shirleine Diniz informa que a Lebriju tem interesse em se expandir para todo o Brasil, com foco inicial em cidades com mais de 400 mil habitantes.

