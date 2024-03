Este filme aborda a Síndrome de Tourette. Uma doença que não escolhe credo, cor ou classe social. Um caso notório foi o do cantor e compositor escocês Lewis Capaldi, surpreendido com a síndrome e que se viu forçado a interromper a carreira. Durante um show no Reino Unido, em 24 de junho de 2023, Capaldi perdeu a voz após fortes tiques motores e vocais.

_Neste caso, o artista teve como consolo a compreensão dos fãs, que entoaram a canção do seu ídolo ao perceberem a dificuldade enfrentada. No entanto, não é o que não acontece com o paciente comum. E como tantos outros acometidos pela síndrome em todo o planeta, é uma situação que precisa ser enfrentada. Para que as pessoas tenham cuidados detalhados com a sua saúde física e mental. “Vamos nos unir para conquistar mais políticas públicas voltadas aos que sofrem com esta doença neuropsiquiátrica.” afirma o protagonista o ator José Pereira .

Um filme de Ton Crivelaro

Atriz convidada Mirian Lins

Este filme começará ser gravado de terça feira (hoje) a quinta – feira , em Nova Odessa .