Filmes e séries mais vistos da semana 2 de agosto

Musa do Atlético-MG, Alicya Ribeiro recorre ao Guinness Book para ser reconhecida como a maior “maria-chuteira”

Alicya Ribeiro, criadora de conteúdo adulto e recém-eleita torcedora mais bonita do Atlético-MG, não para de colecionar títulos — dentro e fora de campo. Depois de conquistar o coração da torcida em um concurso de beleza, ela decidiu ir além e recorreu ao Guinness Book para tentar um feito inusitado: ser reconhecida como a maior maria-chuteira do planeta.

Segundo ela, o número impressiona: mais de 150 jogadores já passaram pela sua lista de affairs, entre craques do Atlético-MG, nomes da Seleção Brasileira e até atletas internacionais.

“Eu tenho uma fixação por jogadores, não nego. Futebol, vôlei, basquete, tênis… não importa o esporte, eu sempre acabo me envolvendo com quem vive essa adrenalina de competir e vencer. Acho que essa energia me atrai e me domina”, disparou Alicya. “Tenho vício nisso e não é de hoje. E eles se encantam também”.

A criadora de conteúdo garante que tudo acontece de forma natural e, para ela, ser transparente é parte do jogo.

“Se tem gente que esconde, eu faço questão de assumir. Já fiquei com muito jogador famoso e não tenho vergonha nenhuma disso. Pelo contrário, se o Guinness reconhecer, vou ser a primeira do mundo com esse título”, declarou, entre risos. “Tenho provas, prints, fotos, comprovantes de viagens. Minha intenção não é expor nenhum deles, mas ter esse título”.

Além da polêmica, Alicya também chama atenção pelo shape renovado. Durante as fases do concurso, ela intensificou treinos, apostou em dieta restrita e em alguns procedimentos estéticos para turbinar a performance na passarela.

“Me dediquei ao máximo para estar no meu auge. Quero ser lembrada não só como musa do Atlético, mas como musa do futebol brasileiro inteiro”, afirmou. “Sequei 8kg em dois meses, deixei o corpo mais durinho e definido. Também investi uns R$ 100 mil em procedimentos estéticos e cirurgias”.

