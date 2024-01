Globo de Ouro 2024 e saiba onde assistir aos filmes e às séries

A temporada de premiações é um dos períodos mais aguardados entre aqueles que amam filmes e séries. Quem dá o pontapé inicial para as celebrações dos melhores do ano em 2024 é o Globo de Ouro, que chega à sua 81ª edição e acontece no dia 7 de janeiro.

Criada em 1994 pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, a premiação é reconhecida como uma das maiores honras que um profissional dessas indústrias possa receber, sendo considerada o maior prêmio da crítica (o Oscar e o Emmy são prêmios atribuídos por meio da avaliação dos respectivos pares).

Os grandes sucessos do prêmio deste ano, se falarmos de indicações, são “Barbie” e a série “Succession”, ambas com o maior número de indicações do ano, sendo nove para cada uma delas.

Falando apenas sobre cinema, além do filme dirigido por Greta Gerwig sobre a boneca, há também um dos grandes lançamentos do ano, “Oppenheimer”, que conta a história do cientista que criou a bomba atômica e recebeu oito indicações; “Assassinos da Lua das Flores”, novo longa de Martin Scorsese sobre um dos maiores massacres de indígenas norte-americanos, com sete indicações; e “Pobres Criaturas”, sobre uma mulher ressuscitada.

Este será o primeiro ano com a categoria Maior Realização Cinematográfica em Bilheteria, que premia as produções de maior sucesso no quesito financeiro. Além de “Barbie” e “Oppenheimer”, “Super Mario Bros. – O Filme” também aparece, assim como “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, “Taylor Swift: The Eras Tour”, “Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte Um”, “John Wick 4: Baba Yaga”, e “Guardiões da Galáxia Vol. 3”.