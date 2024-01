Carreta bate em poste de energia na região do Guanabara

Uma carreta colidiu com um poste de energia da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) na manhã desta terça feira (23). A colisão aconteceu no início da Av. Bandeirantes sentido Jardim Guanabara, sob a ponte do Ribeirão Quilombo em Americana.

O poste interditou toda extensão da via, que precisou ser interditada por equipes de trânsito da Guarda Municipal. Equipes da CPFL já estão local para fazer os reparos e a substituição do poste.

Não há previsão para a liberação da via. Os motoristas devem seguir pela rua Carioba e posteriormente acessar a Avenida da Saudade. O motorista da carreta não se feriu.

LEIA TAMBÉM: Construção da nova UBS do Zanaga começa em fevereiro