Construção da nova UBS do Zanaga começa em fevereiro

Mega obra da UBS contará com três blocos, várias salas com climatização, modernidade e ampla equipe médica.

A tão sonhada construção do ‘novo’ Posto 10 (UBS), localizado na Rua Ribeiro Couto (região entre o Bosque das Nascentes, Av. Cecília Meireles e Rodovia Anhanguera), sairá do papel.

Com um valor estimado em R$ 1.383.607,00, a construção do Centro de Saúde do Zanaga II terá sua empresa anunciada nesta sexta-feira (26), um dia após a abertura dos envelopes.

O prazo de conclusão da obra é de seis meses, com uma previsão de entrega variável entre o início de agosto e o final de setembro.

Esta é uma demanda antiga dos moradores daquela região, caracterizada pelo alto índice de idosos e usuários do sistema único de saúde.

A estrutura do espaço será toda projetada sob orientação do Ministério da Saúde para a implementação do modelo de Estratégia da Família, que consiste em médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e ao menos cinco agentes comunitários. Também haverá espaço para medicação, vacinação, raio-x odontológico e afins.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura abre licitação para construção da nova UBS do Zanaga