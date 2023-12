Prefeitura abre licitação para construção da nova UBS do Zanaga

A Prefeitura de Americana abriu o processo de licitação para contratação de empresa para construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Antônio Zanaga. O edital consta no Diário Oficial do Município publicado nesta sexta-feira (22). A nova unidade terá 251 m², na esquina das ruas Ribeiro Couto e Catulo da Paixão, no terreno onde ficava o antigo Posto 10.

O investimento é estimado em R$ 1,3 milhão, sendo R$ 835 mil repassados pelo Governo do Estado de São Paulo e aproximadamente R$ 550 mil de contrapartida da Prefeitura.

“Demos o pontapé inicial para mais essa importante obra na área da saúde, uma unidade que vai proporcionar mais comodidade para toda população do Zanaga, num prédio novo, totalmente adequado e equipado. Isso significa um novo passo na melhoria constante do sistema local de saúde”, diz o prefeito Chico Sardelli.

O local contará com recepção para 21 lugares, sanitários masculino e feminino com acessibilidade, consultórios geral e ginecológico, salas de imunização, curativos, farmácia climatizada, além das áreas destinadas aos setores administrativos e aos funcionários.

“Mais um motivo de comemoração para todos nós, porque em breve a população vai contar com mais um equipamento de saúde totalmente novo e equipado. Desde o início da gestão nós temos a saúde como prioridade e seguimos, dessa forma, investindo para que a população se beneficie cada vez mais”, afirma o vice-prefeito Odir Demarchi.

A nova UBS vai oferecer todos os serviços de saúde da Atenção Primária, como consultas médicas com clínico, pediatra e ginecologista, além de procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, exames laboratoriais diversos, acompanhamento de pré-natal, entre outros.

“Em breve teremos o início da construção dessa Unidade Básica de Saúde. Isso é resultado de uma política voltada aos que mais precisam, com foco naquilo que é essencial à população. Com isso, estamos ampliando o acesso aos serviços e promovendo todas as melhorias necessárias para um atendimento com mais qualidade e humanização”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

As atribuições da Prefeitura contemplam a cessão do terreno, atendido por rede de água e esgoto e sistema de drenagem, instalação de energia elétrica, implantação de paisagismo nas áreas livres, construção de calçadas e instalação de cerca em todo o terreno.

O prazo de execução da obra e dos serviços será de 180 dias a contar do início da data de execução indicada na ordem de serviço, obedecendo ao cronograma que integra o edital.