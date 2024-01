O Instituto Ovos Brasil destaca a importância dos ovos como uma escolha alimentar nutritiva e versátil para o verão. Lúcia Endriukaite, nutricionista renomada do Instituto, oferece orientações sobre o consumo seguro e eficaz dos ovos, ressaltando seus múltiplos benefícios para a saúde e bem-estar.

Valor Nutritivo do Ovo

“A riqueza nutricional dos ovos os torna um superalimento indispensável em qualquer dieta”, afirma Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil. “Eles são uma fonte excepcional de proteínas completas, fornecendo todos os nove aminoácidos essenciais necessários para o nosso corpo. Além disso, os ovos são ricos em uma variedade de vitaminas e minerais, como as vitaminas A, D, E, B12, riboflavina e folato, e minerais essenciais como ferro, selênio e zinco, que desempenham papéis vitais em várias funções corporais. Também são uma excelente fonte de gorduras insaturadas, que são benéficas para a saúde do coração. Destaco especialmente a colina, um nutriente crucial para a função cerebral e o desenvolvimento do sistema nervoso, que muitas vezes é subestimado mas é abundante nos ovos”.

Benefícios do Consumo de Ovos para a Saúde

Os ovos são muito mais do que apenas uma fonte conveniente de proteínas. Eles contribuem significativamente para a saúde geral, oferecendo uma série de benefícios. A saúde cerebral é notavelmente beneficiada pela colina, um nutriente encontrado em abundância nos ovos, que é crucial para a função cerebral e a memória. Além disso, os ovos são ricos em antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que são vitais na prevenção de doenças oculares relacionadas à idade. Para aqueles preocupados com o controle de peso, os ovos são uma excelente escolha alimentar, pois promovem uma sensação de saciedade, ajudando assim a evitar o consumo excessivo de alimentos. Por fim, a saúde óssea também é um benefício importante do consumo de ovos, devido à presença de vitamina D e cálcio, que são essenciais para manter os ossos fortes e saudáveis.

Dicas para Conservação e Preparo

Conservação: Verifique a data de validade, a integridade da embalagem e o selo de inspeção oficial. Compre em estabelecimentos confiáveis.

Armazenamento: Mantenha os ovos em local seco, fresco e arejado. Evite lavar os ovos para reduzir o risco de contaminação. Se refrigerados, retire da embalagem original e guarde na geladeira.

Preparo: Opte por comprar ovos semanalmente para garantir frescor. Cozinhe bem os ovos antes do consumo.

Incluindo Ovos nas Refeições Diárias

Os ovos oferecem uma opção prática e nutritiva para todas as ocasiões, seja em saladas, sanduíches ou pratos mais elaborados. São uma fonte completa de aminoácidos essenciais, essenciais para uma dieta equilibrada.

Sobre O Instituto Ovos Brasil