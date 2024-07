Filmes e séries mais vistos semana 5 de junho

Trazidos para o NM pela plataforma Just Watch que faz análises semanais



Leia + sobre Famosos, artes e música

Miss fitness, Wanessa Angell recusa ensaio para Playboy

Depois de conquistar o título de Miss Fitness, a nutricionista e modelo carioca Wanessa Angell, 35 anos, recebeu convite da revista Playboy para posar nua pela primeira vez. Apesar de já ter estrelado campanhas de lingerie e biquíni, e ter participado de concursos de beleza, ela recusou a proposta e alfinetou outras atletas que fazem do esporte um palco para ‘exibicionismo’.



“O esporte é coisa séria, é saúde, salva vidas e tem tudo a ver com inclusão. E muitas dessas atletas passam do ponto, querem sexualizar tudo. Entraram na onda da Gracyanne, que lançou essa coisa sensual dentro da academia. É vulgar e constrangedor. A mulherada deveria ter vergonha de se expor assim, isso reflete na imagem das atletas profissionais”, critica.

Para Wanessa, ir para academia com roupas minúsculas, expor as outras pessoas em vídeos e gravar treinos em posições provocantes não incentivam a prática de exercício, nem o esporte. Pelo contrário: afasta as pessoas que estão ali só para cuidar do corpo e da saúde.

“Conheço homens e mulheres que deixaram de ir à academia porque a mulherada se expõe dessa maneira, só faltam treinar sem roupa. Sexualizaram tudo e isso não é legal. É baixaria! Depois falam que são vítimas de ‘gostosofobia’. Isso é safadeza”, alfineta. “Muitas exageram, passam do ponto. Posam nuas só por dinheiro, status e ego”.

Já sobre a proposta da Playboy, Wanessa diz que recusou por não se ver no papel da gostosona. Mãe e nutricionista, ela quer investir na sua imagem além do sensual, incentivando outras pessoas a buscarem saúde e bem-estar. “Não combina comigo. Mas acho legal o nu artístico, sem apelação ou vulgaridade. É uma escolha consciente”, diz.

Fotos: Divulgação

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP