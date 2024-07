A Guarda Municipal de Americana (GAMA) realizou, nesta segunda-feira, a “Operação Azul Marinho” com o objetivo de coibir o tráfico de drogas na Rua Carioba, na região central da cidade. Um homem de 31 anos foi preso.

Segundo a corporação, em determinado momento que um veículo trafegando pela rua Francisco Manoel, ao chegar na Rua Carioba, percebeu a presença dos agentes de segurança e deu marcha ré de forma que irregular, o que motivou a abordagem.

Ao chegar no veículo, o motorista deixou o carro aberto e correu para uma loja próxima, no intuito de enganar a equipe. Sendo, então, abordado e indagado sobre o veículo que se encontrava aberto e com as chaves no banco do passageiro.

Ao ser questionado se haveria algo ilícito no veículo, o homem nervoso, demonstrando que poderia haver algo no interior. Solicitado ao mesmo para que abrisse o porta malas para ser averiguado, o agente sentiu forte odor de drogas. Ao verificar sob o carpete, havia uma sacola de cor preta e no seu interior mais duas sacolas menores mesma cor, as quais continham drogas, sendo maconha e cocaína.

Questionado se havia mais drogas, confessou que no console havia mais um kit de cocaína e no manete do câmbio mais dois kits. Indagado mais uma vez sobre as drogas, confidenciou que a cocaína seria para sua venda e a maconha ganharia a quantia de R$1000 para transportá-las.

Com todos os fatos, o homem foi conduzido ao CPJ, onde narrado o ocorrido ao delegado, que ratificou a prisão em flagrante delito, ficando o acusado à disposição da justiça.

APREENSÕES:

DROGAS

571- eppendorf/cocaína.

163- porções/maconha.

58- sacolete/cocaína.

8- tablet/maconha.

DINHEIRO

80,00 reais.

8- folhas de cheques em branco.

