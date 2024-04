Filmes e séries Top10 no streaming 3a semana abril

Atriz de Fuzuê, Gabi Dallacosta estreia no reality ‘Túnel do Amor’

A atriz e influencer Gabi Dallacosta, 29 anos, está na terceira temporada de ‘Túnel do Amor’, reality show do Globoplay e Multishow que estreia hoje. A atração reúne 10 duplas de amigos, onde eles se dividem e cada um vai para uma das duas casas do programa. O objetivo? Encontrar o par perfeito para seu amigo(a) que ocupa a outra residência, que é ligada por um túnel.

Meiga e abusada, Gabi é atriz da novela ‘Fuzuê’, da Globo, e gravou participações em ‘Dona Beja’, que estreia em breve na HBO Max. Ela se revelou em ‘Verdades Secretas’ e desde então não parou. No passado, já atuou no teatro e foi cotada para o ‘De Férias com o Ex’, da MTV.

“Agora é a chance de mostrar minha essência, minha personalidade, meu lado doce. Estou acostumada a interpretar, a viver personagens e entrar em histórias que não são minhas. Agora, no reality, tenho a oportunidade de mostrar quem é a Gabi, quais são os meus valores, as minhas atitudes e as minhas ideias. Foi por isso que topei entrar no projeto”, conta.

Natural de Francisco Beltrão, no Paraná, Gabi mora no Rio de Janeiro há dois anos. Desde então vem lutando para conquistar uma personagem principal na TV. “Ser atriz exige dedicação, paciência e muito estudo. Talvez por isso tenha focado mais no trabalho do que na vida amorosa (risos). E agora no reality aparece a chance de encontrar alguém interessante”, diz.

Autoconfiante, a atriz garante que não tem uma boca que ela queira que não consiga beijar. Antigamente, era de se apaixonar fácil, hoje se diz muito mais criteriosa e seletiva. Mas, no reality, ela promete se abrir e viver novas experiências.

“Quero mostrar o meu lado romântico, que quase ninguém conhece. Hoje, o meu perfil vende sensualidade e normalmente as personagens têm essa pegada mais ousada. No reality vou mostrar justamente o contrário. Também me apaixono, sofro por amor, tenho minhas dores e inseguranças. O público vai se surpreender”.

Ao todo, serão 20 episódios. No Globoplay, o público poderá conferir sempre as segundas, às 18h, cinco programas por semana. Já no Multishow, a exibição será diária (de segunda a sexta), sempre às 23h30.

