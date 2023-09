Fim dos óculos? Cirurgia laser promete resultados

Fim dos óculos… Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que mais de 50 milhões de pessoas usam óculos diariamente no Brasil, e este número vai dobrar nos próximos 20 anos pela exposição excessiva a luz azul (celular, tablet. Televisão). Dados da Organização Mundial da Saúde já revelaram que cerca de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo apresentam algum problema de visão. E por incrível que pareça, mais da metade destas pessoas tem problemas que podem ser corrigidos ou até mesmo evitados.

O avanço da tecnologia proporcionou uma grande evolução no setor oftalmológico. A primeira técnica para cirurgia refrativa de sucesso foi desenvolvida no ano de 1963, pelo Dr. José Barraquer em Bogotá, Colômbia. Hoje em dia é possível realizar cirurgias seguras, pouco invasivas e com todo o cuidado necessário para que o paciente consiga se livrar da dependência do uso de óculos ou lentes de contato. E corrigir a visão e assim proporcionar uma maior qualidade de vida aos brasileiros é o propósito da Ocular Laser Brasil, uma clínica médica e centro cirúrgico oftalmológico, com sede em Florianópolis, que tem como foco o acesso a correção visual.

Leia Sobre + saúde aqui no NovoMomento

Com médicos oftalmologistas altamente especializados, a Ocular Laser Brasil que já corrigiu a visão de muitas pessoas famosas pelo Brasil, tem o desafio de ampliar a realização de cirurgias refrativas para todo o território nacional, e hoje já atende nas principais capitais do país. A empresa é especializada em cirurgias que corrige erros de refração (Miopia, Hipermetropia, Astigmatismo e Presbiopia). Para tal, dispõe de excelentes médicos com a missão de promover alta qualidade na visão das pessoas, gerando acesso com inovação, norteado pelo compromisso de ser referência em correção visual, com valores baseados na ética, na transparência, na segurança e na satisfação dos seus clientes.

A Ocular Laser Brasil atua no mercado com as duas técnicas cirúrgicas existentes, seguras, modernas e de alta eficiência. A LASIK, por exemplo, é a técnica mais avançada na correção dos erros refrativos. Ela pode ser utilizada em patologias como Miopia, Hipermetropia, Astigmatismo e Presbiopia. A outra técnica cirúrgica é a PRK, indicada para pacientes que possuem a córnea mais fina – o que será avaliado nos exames obrigatórios antes de qualquer cirurgia. A técnica PRK também pode ser utilizada nos seguintes erros refrativos: Miopia, Hipermetropia, Astigmatismo e Presbiopia. A recuperação varia de acordo com a técnica, podendo no caso do Lasik, ser em até dois dias após o procedimento, que dura em média 15 minutos, e pingos de colírio como anestesia local.

COMO AGENDAR UMA CONSULTA?

Para agendar uma consulta com um dos especialistas e verificar se você é um candidato a realizar a correção visual, é muito fácil. É só acessar www.ocularlaserbrasil.com.br e seguir o passo a passo interativo ou site ou até mesmo conversar com o atendente virtual. Na consulta de avaliação e exame, além de atualizar o grau do paciente, é realizada a análise da curvatura e espessura da córnea, dados obrigatórios para aptidão do paciente, momento em que o paciente poderá também esclarecer todas as suas dúvidas sobre o procedimento de correção visual.

Como funciona o serviço da Ocular Laser Brasil?

É simples e muito seguro para todos os pacientes. Abaixo é possível entender o passo a passo da correção de sua vista em busca de uma melhor qualidade de vida. Todos os interessados nos procedimentos devem passar obrigatoriamente por uma consulta, depois realizar exames, passar por uma análise de aptidão, esperar o resultado desta análise para só assim realizar a cirurgia. O pós-operatório conta com todo o suporte da Ocular Laser Brasil, que conta com agendamentos para acompanhar a recuperação do paciente.

CONSULTA – O primeiro passo é realizar a consulta de avaliação, para análise completa de um dos nossos oftalmologistas, tendo indicação será encaminhado para o exame pré-operatório.

EXAME – Deve ser realizada uma tomografia corneana, onde é possível verificar a formação e espessura da córnea.

ANÁLISE DE APTIDÃO – Após a realização do exame, eles passarão por uma análise do médico cirurgião para confirmar se o paciente é apto e qual é a técnica indicada para o seu caso.

RESULTADO – O resultado da análise pode levar de 01 a 05 dias úteis. Sendo positivo, o próximo passo é agendar a sua correção visual.

PÓS-OPERATÓRIO – O paciente terá todo auxílio necessário nesse momento, os períodos de retorno variam conforme a técnica realizada e são agendados pelo setor de agendamento.

Quais são as diferenças entre miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia?

MIOPIA – A miopia é uma imperfeição da visão atrelada majoritariamente à genética e popularmente conhecida como ‘dificuldade de enxergar para longe’. Cientificamente a miopia caracteriza-se como um erro de refração no qual os raios luminosos convergem em um ponto antes da retina.

HIPERMETROPIA – A Hipermetropia é um problema de visão com larga frequência, caracteriza-se pela perda da nitidez de objetos próximos, fato esse que está atrelado à inadequação de focalização dos feixes de luz.

ASTIGMATISMO – O Astigmatismo se caracteriza pela formação da imagem em vários focos e eixos diferenciados. A córnea ao invés de ter o aspecto normal, ou seja, redonda e lisa, acaba adquirindo um formato ovalar. Para as pessoas com este problema, todos os objetos, tanto próximos quanto distantes, ficam distorcidos. Além disso, as imagens se tornam embasadas, pois alguns raios de luz são focalizados e outros não.

PRESBIOPIA – Conhecida também como “Vista Cansada”, a Presbiopia é um problema ocular que se caracteriza pela piora da visão, quando os olhos lentamente perdem a capacidade de focar objetos muito próximos. A Presbiopia acontece com o avanço da idade, pois é um processo natural de envelhecimento do corpo, em geral iniciando aos 40/45 anos de idade. Com isso, o cristalino, que se assemelha a uma lente, não consegue focalizar a imagem como antes. Dessa forma, a visão de perto fica prejudicada.

Sobre a Ocular Laser Brasil:

A Ocular Laser Brasil nasceu em 2021 com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, que hoje operam 0.8% para cada grupo de mil pessoas, comparados com países como os Estados Unidos que corrigem três vezes mais isto é 2.4% para o mesmo grupo populacional. A Ocular Laser Brasil já atende nas principais capitais do país, tem o propósito de promover alta qualidade na visão das pessoas e gerar acesso com inovação, norteado pelo compromisso de ser referência em correção visual em todo o país.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP