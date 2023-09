Novo jogo- A desenvolvedora independente Total Mayhem Games

surpreende os Exploradores lançando um novo título não anunciado anteriormente da franquia We Were Here, a popular franquia de quebra-cabeças cooperativos com quase 10 milhões de jogadores em todo o mundo. Jogue We Were Here Expeditions: The FriendShip gratuitamente para PC, PlayStation e Xbox até 13 de outubro. Qualquer pessoa pode desfrutar desta experiência We Were Here com seu amigo – não importa quem eles sejam, quão próximos ou qual plataforma usem!

Assista ao trailer de We Were Here Expeditions: The FriendShip aqui: https://youtu.be/aPHRenQug3g

Marion Strumpel, Diretora de Marketing da Total Mayhem Games, está animada para finalmente falar sobre o novo jogo: “Depois do sucesso de We Were Here Forever, estávamos realmente ansiosos para fazer algo especial para celebrar nossa ‘friendchise’. Queríamos oferecer a todos os jogadores – não importa quem eles sejam ou de onde eles venham, se já jogaram todos os nossos jogos ou nenhum deles – a chance de desfrutar do charme da série We Were Here, que é exatamente o que estamos fazendo com The FriendShip e seu lançamento gratuito. Esperamos que todos gostem desta aventura, pois acreditamos que é um presente merecido por todos.”

Será que sua Amizade vai durar para sempre? Faça o teste agora!

No início de The FriendShip, dois Exploradores estão no mar quando recebem um misterioso chamado de socorro que [alerta de spoiler] também é ouvido no início de We Were Here Together. Depois de seguir o sinal, os Exploradores se deparam com uma ilha deserta onde um parque de diversões abandonado cheio de desafios enigmáticos os espera. Esses desafios exigem que os parceiros trabalhem juntos, de uma forma ou de outra. É hora para exploradores experientes e novatos pegarem seus walkie-talkies e começarem a resolver esses quebra-cabeças!

Diferentemente dos jogos anteriores, The FriendShip oferece uma experiência mais casual onde o foco não está em escapar, mas em se divertir juntos e testar a força da sua amizade. Esta aventura independente e de tamanho reduzida do We Were Here é o ponto de partida perfeito para qualquer pessoa que esteja curiosa sobre a série e é tudo sobre Comunicação, Trabalho em equipe e Confiança!

O quanto os Exploradores têm de sucesso em superar esses desafios que exigem muito do cérebro afeta diretamente o estado de sua amizade, o que refletirá visualmente a pontuação concedida por seu trabalho em equipe. Os Exploradores podem provar que sua amizade resistiu ao desafio de adversidades por meio de uma tela final animada e compartilhável. O fracasso não é o fim e, em vez disso, oferece uma oportunidade de melhoria, já que os Exploradores podem tentar os quebra-cabeças quantas vezes quiserem. Exploradores veteranos podem aproveitar esta chance de obter a pontuação perfeita e mostrar suas habilidades de comunicação e de resolução de quebra-cabeças!

Os amigos podem jogar este jogo de quebra-cabeça cooperativo assimétrico juntos em todas as plataformas! The FriendShip está disponível gratuitamente no Steam, Epic Games, PlayStation 5 & 4 até 13 de outubro. Os jogadores de Xbox ganham acesso gratuito ao jogo no Xbox Series X|S e Xbox One por dez horas após o início do teste. A partir de 14 de outubro, The FriendShip fica disponível em todas as plataformas.

Para celebrar o lançamento de The FriendShip, o hit indie We Were Here Forever está disponível com desconto de 35% no Steam, na Epic Games Store, PlayStation e Xbox até 28 de setembro.

Experiências We Were Here em tamanho reduzido We Were Here Expeditions permite que os desenvolvedores da renomada série We Were Here sigam um novo caminho, abrindo infinitas possibilidades para futuros jogos, mantendo ao mesmo tempo a jogabilidade cooperativa pela qual a série é conhecida. Expeditions servirá como uma introdução à série para novos jogadores ou apenas uma divertida “noite eletrônica” com experiências de quebra-cabeça em tamanho reduzido com o “sabor” de We Were Here, que podem ser completadas em uma ou duas horas. Com quebra-cabeças cooperativos assimétricos e comunicação via walkie-talkies, Expeditions incluirá tudo o que a série We Were Here tem a oferecer, focando principalmente na experiência de jogar juntos em vez da jogabilidade de Escape Room. Embora essas aventuras estejam ligeiramente interconectadas com os principais lançamentos da franquia, elas não requerem conhecimento prévio e podem ser apreciadas como experimentos de quebra-cabeça sociais com um amigo. Graças ao Expeditions, novos Exploradores podem ter um gostinho da diversão dos quebra-cabeças cooperativos da marca registrada de We Were Here, enquanto os fãs de longa data podem explorar mais do mundo de We Were Here! Web oficial, STEAM, Epic Store, PlayStation Store, Xbox Store, Discord.

A série We Were Here As aventuras de quebra-cabeça cooperativo da série We Were Here foram apreciadas por quase 10 milhões de jogadores desde o lançamento de We Were Here em 2017, com We Were Here Forever quebrando todos os recordes da série! As aventuras de quebra-cabeças podem ser jogadas em qualquer ordem, embora haja um fio narrativo comum que as une. We Were Here, We Were Here Too, We Were Here Together e We Were Here Forever estão todos disponíveis no Steam, Xbox One e PlayStation 4, dos quais We Were Here Forever também foi lançado na Epic Games, Xbox Series X|S e PlayStation 5. We Were Here Expeditions: The FriendShip é o primeiro da série Expeditions e também foi lançado para PC, PlayStation 5 e 4, Xbox Series X|S e Xbox One em 14 de setembro de 2023. A experiência We Were Here Expeditions em tamanho reduzido é gratuita até 13 de outubro de 2023. Desde o lançamento para console de We Were Here Forever, todos os jogos subsequentes de We Were Here foram lançados com um recurso de plataforma cruzada, permitindo que os exploradores joguem juntos em todas as plataformas. We Were Here: Expeditions Das mãos dos criadores da renomada série We Were Here vem We Were Here Expeditions, em tamanho reduzido! A chance perfeita para novos exploradores terem um gostinho da diversão dos quebra-cabeças cooperativos icônicos da Total Mayhem Games, enquanto os fãs de longa data podem tentar alcançar a pontuação perfeita. Jogar com um amigo e se comunicar bem é fundamental para a série: os quebra-cabeças assimétricos dão aos jogadores perspectivas diferentes e só podem ser resolvidos juntos. Mas não se preocupe, seus walkie-talkies permitirão que você se mantenha em contato. E se você gostar de The FriendShip, então você deve definitivamente considerar fazer sua própria visita a Castle Rock. Fim de transmissão! Total Mayhem Games O estúdio independente Total Mayhem Games começou em 2017 com o lançamento de We Were Here gratuitamente no Steam. Foi um grande sucesso com mais de 1,5 milhão de downloads! Eles logo seguiram com seus primeiros jogos comerciais We Were Here Too e We Were Here Together para PC e consoles. O estúdio só tem ganhado força desde então, com o lançamento de We Were Here Forever para PC em 2022 e para consoles em 31 de janeiro de 2023. A versão para console foi lançada com a adição de um recurso de plataforma cruzada que permitia colaboração em todas as plataformas pela primeira vez na série.

Leia mais sobre a equipe da Total Mayhem Games em http://TotalMayhemGames.com/studio

