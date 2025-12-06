Final do Amador de Nova Odessa terá Raphael Claus de árbitro neste sábado

Árbitro FIFA apita a decisão entre Unidos da Vila Azenha e Matsubara às 15h30, no Campo do Progresso

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realiza neste sábado (6/12), às 15h30, no Campo do Progresso, a grande final da 1ª Divisão do Futebol Amador com disputa entre Unidos da Vila Azenha e Matsubara. Para elevar ainda mais o nível da decisão, a partida terá arbitragem de Raphael Claus, árbitro reconhecido internacionalmente e integrante da Federação Internacional de Futebol (FIFA), consolidando o compromisso do município em elevar o padrão técnico da competição.

“Trazer um árbitro do nível de Raphael Claus para a final demonstra o respeito e a seriedade com que tratamos essa competição. Convidamos as famílias a prestigiarem nossos atletas em um dos momentos mais importantes do calendário esportivo local”, afirmou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique Carvalho.

Premiado

Reconhecido nacional e internacionalmente, Raphael Claus já foi premiado como um dos melhores árbitros do Campeonato Paulista e do Brasileiro, tendo apitado clássicos como o Derby entre Palmeiras e Corinthians.

No cenário mundial, integrou o quadro de árbitros da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e foi eleito o 9º melhor árbitro do mundo pela IFFHS em 2024, sendo o melhor das Américas. Sua experiência também inclui atuações em jogos da Copa Libertadores, Copa América e competições de base da CONMEBOL, consolidando sua posição entre os principais nomes da arbitragem contemporânea.

A final do Campeonato de Futebol Amador de Nova Odessa 2025 encerra uma edição que reuniu 10 clubes com cerca de 250 atletas. O Unidos da Vila Azenha garantiu sua vaga ao vencer o Guarapari por 3 a 0, enquanto o Matsubara assegurou a classificação ao superar o Unidos do Santa Rosa por 4 a 1.

