Um novo golpe a usuários do Tiktok começou a correr essa semana. Os usuários são levados a uma pesquisa com promessa de receber entre R$ 1.500 e R$ 4.000 de forma rápida e simples.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

São feitas entre 4 e 5 perguntas e o respondente vai acumulando ganhos a cada resposta dada. Ao final, o resultado é ‘você ganhou x mil reais’ com um encaminhamento para o método de recebimento.

Nessa última fase para receber os recursos, a vítima é levada para uma tela em que insere seus dados para recebimento do alto valor via PIX.

O GOLPE BAIXO

Ao final, para receber o valor, ela precisa apenas pagar a parte do imposto para a receita federal (entre R$ 15 e R$ 30) para enfim receber o pagamento. Algumas vítimas relataram que o pagamento seria feito em 1 ou 2 minutos, mas nada foi feito- confirmando o golpe.

Leia + sobre tecnologia e ciência