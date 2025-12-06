Hortolândia se antecipa a chuvas e remove 50 famílias em áreas de risco

Munícipes em áreas irregulares já foram removidos e inscritos em programa habitacionais, desde setembro

Antes do início da temporada das chuvas de verão, equipes da Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Habitação, promoveram a remoção de aproximadamente 50 famílias em situação irregular de moradias, pessoas que estavam instaladas em áreas de risco e preservação permanente (APP).

O trabalho foi intensificado desde setembro, na região do Jardim Boa Esperança, em espaços públicos localizados no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e no Loteamento Recanto do Sol. As famílias removidas das áreas de risco já integram os programas habitacionais da Prefeitura, como o Auxílio Moradia. As construções irregulares são demolidas e os locais ocupados irregularmente recebem limpeza e recomposição do solo para recuperação das áreas. Até o início do próximo ano, o objetivo é atender 200 famílias que vivem em áreas de risco.

De acordo com a Secretaria de Habitação, dez famílias que viviam em situação de vulnerabilidade na APP da rua Florisvaldo de Oliveira, foram removidas e são acompanhadas por equipes técnicas. As outras 40 famílias estavam irregularmente em áreas do Loteamento Recanto do Sol, e também já foram removidas e atendidas pelos programas habitacionais. A medida evita que, com a chegada das fortes chuvas, moradias irregulares sejam atingidas por enchentes e seus habitantes diretamente impactados.

“Este trabalho iniciado pela Prefeitura antes do período mais chuvoso evita situações de risco na temporada mais chuvosa. As famílias atendidas recebem visitas técnicas e ingressam, de acordo com a situação de cada uma, no Programa Auxílio Moradia. A ação é importante para a segurança de cada família”, explica o secretário de Habitação, Renato Franceschini.

CADASTRO HABITACIONAL

Até a próxima quarta-feira, dia 10, acontece o cadastro habitacional de famílias interessadas em moradias populares. Quem já estava cadastrado anteriormente, também deve se recadastrar para atualização de dados. A medida é necessária por conta da alteração de regras do Governo Federal. O link para o cadastramento ou atualização dos dados é o https://facil.hortolandia.sp.gov.br/login, pelo Portal Hortolândia Fácil. Os dados devem ser iguais aos declarados no Cadastro Único.

De acordo com a nova regra, estabelecida em portaria do Ministério das Cidades, a destinação de moradias às famílias cadastradas não será mais por sorteio, como ocorria anteriormente. Os novos requisitos e critérios podem ser conferidos neste link, sendo alguns requisitos: ter renda familiar de até R$ 2.850,00; não possuir outro imóvel; e integrar o déficit habitacional do município (CLIQUE E FIQUE ATENDO AS NOVAS REGRAS).

Segundo a Secretaria de Habitação da Prefeitura de Hortolândia, os inscritos neste cadastro serão avaliados para a seleção das 400 unidades habitacionais do MCMV (Minha Casa, Minha Vida), em construção do Jd. Amanda.

Em caso de dificuldades na realização do cadastro, o munícipe pode procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo (clique e confira os locais) ou contatar os canais de informações da Secretaria de Habitação da Prefeitura (ver abaixo).

CANAL DA HABITAÇÃO 

Dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à habitação em Hortolândia podem ser esclarecidas, diretamente, no canal de comunicação da Secretaria de Habitação pelo WhatsApp (19) 996354274 ou no telefone (19)39657810, (19) 39657806, (19) 39657804 ou (19) 39657811.

