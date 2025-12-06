Em ação conjunta com o Departamento de Água e Esgoto (DAE) para averiguação e solução do problema, a Guarda Municipal de Americana foi atender a uma denúncia sobre possível despejo irregular de esgoto em via pública realizada esta sexta-feira.

Durante a vistoria, a equipe técnica do DAE identificou aproximadamente 30 quilos de tecido acumulados na bomba da rede e nas grades de proteção. Um tipo de material totalmente inadequado para o sistema de esgoto. A obstrução causou dano significativo ao equipamento, exigindo reparo imediato, já realizado pela autarquia.

No endereço indicado pela denúncia, não foram constatados pontos de extravasamento no momento da inspeção.

A presença e o volume do material encontrado levantam a possibilidade de sabotagem, uma vez que o bloqueio proposital da tubulação poderia comprometer o funcionamento da estação e levar ao transbordo de resíduos, afetando diretamente o sistema de saneamento e a população.

DAE segue alerta

A Guarda Municipal e o DAE seguem monitorando a situação e reforçam a importância de que a comunidade denuncie atividades suspeitas ou irregulares relacionadas ao descarte de resíduos.

