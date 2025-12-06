Evento gratuito ocupa a Praça Central nos finais de semana dos dias 6, 7, 13 e 14/12, com iluminação natalina, atrações culturais e gastronômicas, feirinha de artesanato e “Casa do Papai Noel”
A magia do Natal tomará conta do coração de Nova Odessa a partir do dia 6 de dezembro. A Prefeitura Municipal promove o “Natal na Praça”, evento gratuito que transformará a Praça Central José Gazzetta em um cenário encantado durante dois finais de semana especiais – dias 6, 7, 13 e 14 –, com iluminação natalina, atrações culturais e gastronômicas, feirinha de artesanato e a aguardada “Casa do Papai Noel”.
A abertura, no sábado (06/12), será marcada pela estreia da iluminação natalina. Milhares de lâmpadas de LED vão transformar o local em um cenário especial para fotos e passeios em família.
A programação começa às 19h, incluindo apresentação artística do Colégio Network; o espetáculo de teatro infantil “A Menina e o Porco Chicó – Um Natal Saudável”; Coral e Dança da Melhor Idade e Concerto da Banda Sinfônica Municipal.
A programação segue em cena no domingo (07/12), também a partir das 19h, com apresentações artísticas do Colégio Network e do Colégio Castelinho; Desfile Miss e Mister Mirim e Show Alê Pachelli. A Parada Poética, que acontece costumeiramente na Praça Central todas as segundas-feiras, será mantida no dia 08/12.
No segundo final de semana, a cultura continua em destaque. No sábado (13/12), a partir das 19h, a noite estará reservada para apresentações artísticas do Colégio Network e Espaço Gama; Palhaço Farofinha e Galera do Flashback.
No domingo (14/12), a partir das 13h, começa o Vibrar + Música, com DJ Mazira e Banda Sinfônica Municipal, DJ Viny Blanco, DJ Mazira e DJ André Luchi (convidado). A programação segue a partir das 19h com apresentação artística do Colégio Network; Coral Colorindo a Mente; o cover artístico Bruno Jackson; Grupo de Ginástica – Bruna Lombardi e Escola de Música LC.
Atrações fixas
O evento conta ainda com atrações fixas que já são a cara do Natal na cidade. A tradicional “Casa do Papai Noel”, ponto de parada obrigatória para as crianças, estará montada na Estação Ferroviária para visitação e fotos com o “bom velhinho”. Para completar a experiência, o público poderá aproveitar um festival de food trucks com diversas opções gastronômicas e uma feirinha de artesanato, ideal para encontrar aquele presente único e especial.
Uma das novidades desta edição é o palco móvel que será instalado em frente à Estação Ferroviária, conectando a “Casa do Papai Noel” à programação e criando um ambiente “mágico” para as apresentações artísticas.
Parque das Crianças em clima de Natal
E a magia do Natal não para por aí. O Parque das Crianças, que completou seu primeiro ano em 2025, também recebeu decoração natalina. Referência em lazer na região, o espaço ganhou iluminação especial e se integrará ao circuito natalino da cidade, tornando-se mais um cenário encantado para as famílias curtirem o espírito da época.
Horário do comércio Nova Odessa
A partir de 08/12 o comércio de rua de Nova Odessa passa a funcionar no horário especial de fim de ano: de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h; aos sábados (dias 13 e 20/12), das 9h às 18h, no domingo (21/12), das 9h às 15h; na quarta-feira (24/12), véspera de Natal, das 9h às 16h; na sexta-feira (26/12), após o Natal, das 9h às 18h; na quarta-feira (31/12), véspera de Ano Novo, das 9h às 13h; e na sexta-feira (02/01), após o Ano Novo, das 9h às 18h.
