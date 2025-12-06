O prefeito de Americana, Chico Sardelli, abriu na noite desta sexta-feira (5) a programação do “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, em cerimônia na Praça Comendador Müller, no Centro. O acendimento simultâneo das luzes da decoração natalina na cidade foi precedido de uma contagem regressiva acompanhada pelas famílias e autoridades presentes.

O Papai Noel da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) também fez a alegria das crianças.

Fala Chico

“Este é um dia especial com a abertura do Natal de 2025, em clima de muita festa e alegria. Americana com certeza voltou a sorrir e estou muito feliz por isso. Viva o Natal!”, disse o prefeito Chico.

Também participaram da cerimônia os vereadores Fernando da Farmácia, Gutão do Lanche, Jean Mizzoni, Levi Rossi, Lucas Leoncine, Marcos Caetano, Renan de Angelo e Talitha De Nadai; o chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli; os secretários municipais Vinicius Ghizini (Cultura e Turismo), Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), Andréa Gonçales (Meio Ambiente), Diego Guidolin (Planejamento) e Eduardo Flores (Administração); o presidente da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), James Nadin; e a presidente do Conselho Municipal de Turismo, Elza Cassitas.

“Natal é momento de gratidão, de alegria, de estar em família e só temos a desejar a todos um Feliz Natal”, estimou Franco Sardelli.

A decoração de Natal na Praça Comendador Mülller tem uma árvore com 12 metros de altura iluminada de LED como principal destaque. A fachada da Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” está toda decorada com a figura do Papai Noel no telhado, uma guirlanda gigante sobre a porta e janelas com contornos iluminados. A praça tem ainda um balão interativo iluminado, túneis de luzes e portais de pinheiros e estrelas na escadaria. Já a fonte da praça foi decorada com estrelas belgas e túneis de estrelas iluminados.

A região do Portal Princesa Tecelã também foi enfeitada com uma árvore de Natal e um letreiro de Boas Festas.

Os elementos decorativos trazem mais alegria para o Centro, que recebe uma programação cultural diferenciada para celebrar a época mais mágica do ano. As atrações culturais do “EnCantos e Luzes de Natal 2025” nesta sexta-feira foram o Presépio Vivo apresentado pela Casa do Conto, com performance teatral durante o evento, o Combo MPB/Jazz da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos e a Orquestra Sinfônica Heitor Villa-Lobos e Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”.

Neste sábado (6), a partir das 18h, a programação inclui “Especial Canções do Frei Gilson”, do Ministério ComVocação, e “Natal em Família”, com a banda Rosa de Saron, que sobe ao palco montado na Rua Fernando de Camargo, em frente à Praça Comendador Müller, às 20h.

“Tenham certeza de que tudo foi preparado com muito carinho, teremos uma programação especial para nossas famílias neste Natal”, garantiu o secretário Vinicius Ghizini.

O horário especial do comércio também teve início nesta sexta-feira. Além de conferir a decoração inaugurada, o público pode visitar a Casinha do Papai Noel, uma iniciativa da ACIA, instalada no cruzamento das ruas Trinta de Julho e Vieira Bueno. O espaço funciona até o dia 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, e aos sábados, das 10h às 13h.

“Teremos uma programação intensa, com o trenzinho da ACIA, a Casinha do Papai Noel e muitas atrações nos bairros de Americana. Desejo a todos um ótimo Natal”, disse o presidente da ACIA, James Nadin.

A Praça da Matriz Velha de Santo Antônio também terá programação especial, com música, intervenções culturais e food trucks entre os dias 15 e 19 de dezembro, das 18h às 22h.

O “EnCantos e Luzes de Natal 2025” é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e é viabilizado com recursos da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).

Confira a programação dos próximos dias:

06/12 (sábado)

18h – Ministério ComVocação – Especial Canções do Frei Gilson

20h – Show com Rosa de Saron – Natal em Família

09/12 (terça-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

18h30 – Fanfarra Heitor Penteado, com desfile pelo Calçadão do Centro

20h – Orquestra Filarmônica do SENAI

10/12 (quarta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

20h – Class Rock – “Lendas do Rock” (Concerto à luz de velas)

11/12 (quinta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

20h – Americana Jazz Big Band

12/12 (sexta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

19h – Coral Risoleta ComuniCanto da Escola Estadual Prof.ª Risoleta Lopes Aranha

20h30 – Coral Musipaz

13/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

20h – Pedro Paulo Piano in Concert: Quem quer ouvir Piano?

16/12 (terça-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

19h – Apresentação dos alunos do curso de Produção Cultural do SENAC Americana

17/12 (quarta-feira)

18h – Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e Cia Dondé

20h30 – Orquestra Sinfônica Municipal de Americana com participação especial: “Grupo Choro de Resistência”

18/12 (quinta-feira)

18h – Premiação do Concurso de Decoração Natalina 2025

19h – Orquestra e Coral UMADAME

20h30 – Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e corais convidados

19/12 (sexta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

19h – Coral Ítalo-Brasileiro

20h – Piano In Concert com Mateus Pavan

21h – Hilda Maria: Choro Cantante

20/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

20h – Coral Glorificantus

