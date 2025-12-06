A Casa Brasil encerrou o ano com crescimento no número de concluintes dos cursos profissionalizantes. Foram 1.442 formandos em 2024 e 1.853 em 2025 — um aumento de 30%. A cerimônia de formatura do segundo semestre aconteceu na manhã desta quarta-feira (3), no Anfiteatro de Nova Veneza, que ficou lotado com a presença dos alunos e de seus familiares.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da qualificação profissional para ampliar oportunidades no município. “Esses cursos abrem portas. Quando a gente investe em formação, a gente amplia chances reais de inserção no mercado e fortalece o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

O vice-prefeito André da Farmácia comentou sobre o impacto da formação profissional na economia local. “A capacitação prepara mão de obra qualificada, algo que as empresas procuram cada vez mais. É uma forma de conectar os moradores às vagas que surgem e fortalecer o mercado de trabalho”, disse.

O secretário de Educação, Lucas Gomes, reforçou o papel do programa na rotina de formação da cidade. “A Casa Brasil virou referência. É um espaço que aproxima o aprendizado da população e oferece cursos que realmente fazem diferença no dia a dia das pessoas”, avaliou.

Cursos realizados em 2025

Primeiro semestre

Cursos diversos: Costura Criativa (acessórios); Corte e Costura (roupas); Bonecas de Pano; Patch Aplique; Pintura em Tela; Pintura em Tecido; Pintura em Fralda; Manicure e Pedicure, Postiça Realista; Alongamento Molde F1, Fibra de Vidro e Decoração; Soft Gel, Esmaltação em Gel e Banho em Gel com Molde F1; Técnica em Corte Básico (masc./fem.); Técnica em Química (cabelo); Escovista e Penteados; Mentoria Mulheres que Transformam; Mentoria em Comunicação e Marketing de Mulheres.

Parceria com o SENAI: Assistente de RH; Operador Logístico; Microsoft Office Specialist Associate; Microsoft Power BI.

Outros cursos: Técnica e Prática em Alisamento Definitivo; Design de Sobrancelhas; Precificação; Tranças Nagô; Empreendedorismo; Informática Básica; Auxiliar Administrativo; Assistente de Qualidade.

Workshops: A Jornada da Autoestima; Personal Organizer; Inteligência Emocional; Influência Digital; Automaquiagem.

______________

Segundo semestre no Casa Brasil

Cursos diversos: Informática Básica, Intermediária e Internet; Costura Criativa; Corte e Costura; Bonecas de Pano; Patch Aplique; Pintura em Tela; Pintura em Tecido; Pintura em Fralda; Manicure e Pedicure, Postiça Realista; Alongamento Molde F1; Soft Gel; Design de Sobrancelhas, Depilação, Extensão de Cílios, Lash Lifting e Brow Lamination; Técnico em Corte Básico; Técnica em Química; Escovista e Penteados; Mentorias em Empreendedorismo e Comunicação.

Parceria com o SENAI: Controle de Produção; Auxiliar Administrativo; Instalação de Drywall (4 turmas); Microsoft Power BI.

Parcerias SEBRAE/SENAC: Cuidador de Idoso.

Parceria IF: Informática para 3ª Idade.

Palestras: Setembro Amarelo; Outubro Rosa;

Câncer de Mama.

Workshops: Stencil; Molde Russo; Precificação de Serviço; Massagem Iniciante; Aplicativo de Agendamento; Técnica de Massagem.

Oficinas: Tranças Nagô (Módulo I e II).

Leia Mais notícias da cidade e região