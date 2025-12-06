Um vídeo que circulou esta sexta-feira em grupos de WhatsApp e no Facebook tem o registro de um ladrão em ação no começo da manhã no bairro Antonio Zanaga em Americana. O caso foi na quinta-feira por volta das 8h30 (veja registro abaixo). + NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP A autora da gravação postada em rede social fez apelo aos usuários.

Mais um roubando no Zanaga

Isso foi hoje (quinta) as 8 hr da manhã perto do bosque

Se alguém souber de algo, avisa

Vídeo mostra ladrão em ação às 8h da manhã no Zanaga

Críticas a políticos- Em grupos de whatsapp, as críticas foram aos políticos da região e ao sistema de segurança da cidade. Pela postagem da moradora, não se trata de caso isolado- seria ‘mais um roubando’. Ela e pessoas que comentaram falam em sensação de insegurança no bairro.

Americana, o Estado de São Paulo e o Brasil têm apresentado redução nos índices de criminalidade nas últimas décadas, mas a publicação e propagação de imagens de ações de bandidos voltam a trazer a sensação de impunidade.

O caso desta quinta-feira mostra duas coisas. Mais gravações ajudam na identificação de criminosos mas aumentam o alarme em torno da criminalidade.

