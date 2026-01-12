Um homem que fingiu ser policial foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (12) na região da Praia Azul em Americana. Ele foi detido por receptação, porte ilegal de arma de fogo e falsificação de documento público, durante ação da Polícia.

A ocorrência foi atendida por equipes do 19º BPM/I, na Rua Humberto Menghini, bairro Remanso Azu. Durante patrulhamento, os policiais notaram um carro estacionado de forma irregular sobre a calçada e um homem apresentando volume na cintura.

Na abordagem, ele disse ser policial penal e afirmou estar realizando trabalho de segurança no local.

Fingiu, mas não deu certo

Ao ser questionado, o homem apresentou documentos funcionais e registro de arma, mas as consultas mostraram não ter validade ou vínculo oficial. Enfim ele admitiu não ser policial penal.

Durante a verificação da arma de fogo, uma pistola calibre .380, foi constatado que o armamento possuía registro de roubo, além de divergências entre suas características.

