Hortolândia firma parceria com Estado para programas de atendimento a PcDs

Prefeitura fará a assinatura de Termos de Cooperação Técnica com o governo do Estado; cerimônia será na próxima quarta-feira (14), às 10h, na Câmara Municipal

Hortolândia avança na inclusão social de pessoas com deficiência (PcDs). A Prefeitura firma parceria com o governo do Estado para participar de programas de atendimento a esse público. A parceria será formalizada com a assinatura dos Termos de Cooperação Técnica. A cerimônia será na próxima quarta-feira (14/01), às 10h, na Câmara Municipal. O evento contará com as presenças do prefeito José Nazareno Zezé Gomes, da secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros, e do secretário estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Para fortalecer a inclusão de PcDs no mercado de trabalho, Hortolândia irá participar do programa Meu Emprego Inclusivo. O município contará com o suporte de equipes do programa para atender PcDs que buscam vagas de emprego. As equipes atuarão no Paço Municipal uma vez por semana.

O atendimento inclui atividades como cadastro de candidatos, entrevistas para identificar habilidades e perfis profissionais, orientação e encaminhamento para as vagas. A captação das vagas é feita pelo programa, junto a empresas cadastradas. Os candidatos contratados terão acompanhamento durante o período de um ano. O programa prevê ainda a oferta de cursos de capacitação para PcDs.

MULHERES PCDs

Já para atender a população feminina PcD, Hortolândia irá participar do programa Todas In-Rede. O objetivo é promover o empoderamento, a emancipação e a proteção de mulheres com deficiência. Por meio do programa, o município irá oferecer cursos de qualificação profissional e sobre temas como violência contra a mulher e liderança.

O outro termo que Hortolândia irá assinar com o Estado é relacionada com o Centro TEA Paulista (Centro de Referência e Atendimento Especializado às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista).

Por meio da parceria, Hortolândia irá promover atividades de formação e capacitação para servidores municipais das áreas de assistência social, educação e saúde. O objetivo é implementar políticas públicas de acolhimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A partir dessa parceria, a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social almeja tornar-se referência, e com isso pleitear para que o município receba um Centro TEA para atender a região.

Para o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, a vinda da Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência representa um marco importante para o município.

“Receber a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Hortolândia é um marco importante. Essa parceria reforça nosso compromisso com a inclusão. Há um ano criamos o Departamento Municipal da Pessoa com Deficiência. Desde então, ampliamos o cuidado, o acolhimento e o acesso a políticas públicas. A assinatura dos convênios do TODAS in-Rede, do PEI e do Centro TEA Paulista fortalece esse trabalho. São ações que geram oportunidades, autonomia e dignidade. Hortolândia avança com políticas sérias e humanas. Seguimos cuidando das pessoas e construindo uma cidade mais acessível, justa e inclusiva para todos”, destaca Zezé Gomes.

OUTRAS AÇÕES

Em paralelo à assinatura dos Termos de Cooperação Técnica com o Estado, a Prefeitura de Hortolândia tem implementado outras ações de inclusão de PcDs.

Para ampliar a participação de PcDs no mercado de trabalho, frequentemente a Prefeitura divulga vagas de emprego para esse público por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Já no ano passado, a Prefeitura promoveu a segunda edição do Feirão de Empregos, que contou com a participação de 70 empresas, que juntas disponibilizaram 3.000 vagas de emprego, as quais incluíram oportunidades para PcDs.Para dar mais visibilidade e voz à população PcD, a Prefeitura realizou a eleição dos novos membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A cerimônia de posse dos eleitos aconteceu em dezembro do ano passado.

