Santa Bárbara d’Oeste vive um momento de profunda comoção com a morte de Teresa Maria Poeta, de 7 anos, ocorrida nesta segunda-feira (12). A menina lutava contra o câncer e estava internada na UTI do Hospital Boldrini, em Campinas, referência nacional no tratamento oncológico infantil.

Teresa iniciou o tratamento em abril de 2024 e, em setembro de 2025, chegou a entrar em remissão, trazendo esperança à família e à comunidade. No entanto, em dezembro do mesmo ano, a doença retornou de forma agressiva, atingindo o pulmão.

Teresa Maria Poeta e sua fé

Amparada pela fé católica, Teresa recebeu uma grande corrente de orações e manifestações de carinho durante toda a batalha contra a doença. Ao lado da mãe, Wanessa Machado do Amaral, participou da criação do livro “A Vitória de Teresa”, obra inspirada em sua própria história, marcada por fé, coragem e esperança.

Filha de Wanessa e Enzo Poeta, Teresa deixa seis irmãos.

O velório será realizado na Capela São João, a partir da 1h desta terça-feira (13). A missa de despedida acontece às 8h, seguida do sepultamento, às 10h, no Cemitério Campo da Ressurreição.

