O PagBank, fintech do interior e banco digital

de serviços financeiros e meios de pagamento, eleito a melhor conta PJ pelo portal iDinheiro, anuncia mais uma edição do PagTalents, com mais de 70 vagas para diversas áreas da empresa. Pelo segundo ano consecutivo, o programa de estágios destina 50% das vagas para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Estudantes com previsão de formação a partir de dezembro de 2024 podem se inscrever pelo site do PagTalents até o dia 12 de dezembro.

As oportunidades estão em áreas como tecnologia, atendimento, produtos e design, investimentos, financeiro, relações com investidores, marketing, serviços financeiros, comercial, riscos e compliance. Para se candidatar às vagas destinadas aos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, é necessário ter estudado em escola pública ou particular com bolsa integral nos últimos cinco anos escolares. Os demais pré-requisitos são estar cursando graduação ou curso de tecnólogo, com formação prevista a partir de dezembro de 2024. Segundo Fabiana Verdicchio, diretora de Recursos Humanos do Grupo UOL/PagBank , também é preciso “ter uma forte vontade de aprender”.

“O PagBank acredita no potencial dos jovens e está comprometido em oferecer as ferramentas necessárias para que eles se desenvolvam a partir de conhecimentos teóricos, práticos e trocas de experiências. O PagTalents não apenas oferece oportunidades de aprendizado como também investe no crescimento profissional de nossos estagiários e estagiárias, que contam com o acompanhamento do time, apoio da liderança e recursos que proporcionam experiências valiosas para sua inserção no mercado de trabalho”, afirma Fabiana.

A primeira edição do programa com metade das vagas destinadas a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica aconteceu em 2022, e 66% das posições foram conquistadas por estudantes nesse perfil. “O Programa de Estágio PagTalents reforça nossa contribuição para equidade de oportunidades e nosso compromisso com formação de novos talentos. Nesta edição, seguimos comprometidos em promover oportunidades para todos e todas”, completa a executiva de RH.

“Sempre gostei de trabalhar com tecnologia, mas por falta de oportunidade acabei indo para outras áreas”, comenta Karoline Silva Nascimento, participante do PagTalent em Tecnologia. Segundo a estudante, após 10 anos de trabalho em outras áreas, voltou a estudar e teve sua primeira oportunidade de estagiar em tecnologia no PagBank. “Sendo mulher, mãe solo, em transição de carreira e não mais tão jovem, posso dizer com certeza que essa é a oportunidade mais incrível que já tive na vida. Difícil descrever em poucas palavras, pois nunca trabalhei em um lugar que se importasse tanto com os seus profissionais e que tivesse uma energia tão legal, complementa a estudante.

Para Thiago Santos Cruz, hoje assistente de Segurança da Informação e Ex-PagTalent, a oportunidade de estágio no PagBank foi extremamente importante para o seu desenvolvimento profissional. “Tive o privilégio de iniciar a minha carreira em uma empresa de renome no mercado e estar ao lado de profissionais experientes e que contribuíram significativamente para o meu crescimento profissional, comentou o recém-formado e Ex-PagTalent. O fim de setembro marcou o término de seu estágio, mas o início de sua trajetória como colaborador efetivo. “Acredito que a principal diferença do PagBank é a gestão humanizada, que proporciona um ambiente de trabalho muito amigável e saudável. Aqui você também é livre para inovar”, finaliza Santos Cruz.

Além da bolsa auxílio, o Programa de Estágio PagTalents oferece como benefícios: vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, subsídio de academia, day off de aniversário e acesso ao PagCare, que oferece orientação psicológica, nutricional, fisioterapêutica e educação física.

Um dos maiores bancos digitais do país em número de clientes, o PagBank oferece ferramentas para vendas presenciais e online, conta completa para pessoa física e pessoa jurídica, investimento automático e CDBs com rendimento de até 135% do CDI – com resgate a qualquer momento e investimentos por objetivos, além de funcionalidades que contribuem para gestão financeira, como a Folha de Pagamentos. No PagBank, o cartão de crédito tem limite garantido e os investimentos se tornam limite para o próprio cartão, potencializando os ganhos dos clientes.

As inscrições do PagTalents estarão abertas até 12 de dezembro, a partir do site oficial do programa.

