Fogão a Lenha inaugura unidade em Nova Odessa

Nova Odessa acaba de ganhar uma unidade do restaurante Fogão a Lenha. A trajetória de Selma Martins Pio, 66 anos, é uma história de superação, coragem e empreendedorismo. À frente dos Restaurantes Fogão a Lenha por 28 anos, Selma iniciou sua jornada no setor gastronômico aos 38, após um divórcio, com duas filhas pequenas para criar. Hoje, a rede se prepara para a inauguração de sua quinta unidade, em Nova Odessa, reafirmando o sucesso de uma marca que conquistou o coração dos clientes com o tempero e o acolhimento de comida caseira.

O primeiro restaurante Fogão a Lenha surgiu em Americana, na movimentada Avenida São Vito, de um começo simples, mas promissor. Com incentivo da família e o talento que desenvolveu cozinhando em casa, Selma abriu seu restaurante, preparando apenas um quilo de feijão e dois de arroz por dia. Com dedicação, ela ampliou a produção e, com o tempo, foi contratada por empresas da região para fornecer refeições completas para trabalhadores de obras locais. O crescimento foi constante, e o trabalho árduo de Selma tornou o Fogão a Lenha um sucesso.

Mais notícias da cidade e região

A rede começou a expandir quando Selma abriu uma segunda unidade para sua irmã, sempre com sua supervisão cuidadosa. Enquanto as filhas cresciam, Selma inspirava o mesmo espírito empreendedor na família. Bruna, sua filha mais nova, seguiu seus passos e se formou em gastronomia para modernizar e expandir o restaurante. Em parceria com a mãe, Bruna inaugurou a terceira unidade no centro de Americana, um espaço moderno e climatizado que manteve o sabor tradicional da comida caseira. A quarta unidade nasceu em Paulínia, com o apoio da família, fortalecendo o legado do Fogão a Lenha.

“Consegui criar minhas filhas trabalhando muito no Fogão e hoje tenho orgulho de tê-las comigo para o crescimento da marca. Espero que Nova Odessa possa gostar da minhas receitas assim como Americana e Paulínia”, afirma Selma Pio, a idealizadora.

Com receitas tradicionais, incluindo pratos árabes de família e a famosa feijoada às quartas e sábados, o Fogão a Lenha é um sucesso entre os moradores da região e quem passa pela cidade. No próximo dia 5 de novembro, Selma, Bruna e Thais, sua filha mais velha, abrirão as portas da quinta unidade no Prime Mall, em Nova Odessa. O novo restaurante representa o crescimento contínuo da marca e o trabalho dedicado de três gerações de mulheres empreendedoras de sucesso.