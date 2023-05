Fones de ouvido: qual o melhor tipo?

Os fones de ouvido são itens indispensáveis ao dia a dia dos mais diversos tipos de usuários

Com fio ou sem, com conexão bluetooth ou não, cada fone conta com um design, preço e informações técnicas que podem ser decisivas para a escolha do consumidor. Pensando nisso, a Lity, empresa com experiência no setor de eletrônicos, separou algumas dicas de como garantir o modelo perfeito para cada uso.

Atualmente, existem quatro opções de device no mercado: intra-auriculares, supra-auriculares, auriculares e circumaurais – fones que cobrem totalmente as orelhas e isolam o som por completo. Com tamanha variedade, é importante que cada usuário entenda a diferença entre os modelos para escolher a melhor opção de acessório para sua rotina sem deixar de lado usabilidade, conforto e, é claro, tecnologia de ponta. Confira:

Intra-auriculares

Os fones intra-auriculares são aqueles que possuem a ponta de silicone, que auxilia o produto a se manter firme na orelha e a diminuir ruídos externos. Esses costumam ficar mais no fundo do canal auditivo, o que auxilia na acústica do som.

Predominantemente Bluetooth, eles são ideais para o uso durante um movimento em uma atividade física ou no transporte público.

Supra-auriculares

Também conhecidos como headset, esses fones são muito encontrados no mercado em modelos com fio ou Bluetooth. Dentre suas vantagens está o conforto que ele proporciona, principalmente pelo acolchoado em toda a orelha. Porém, em sua maioria esses modelos não são do tipo que cobrem toda a região da orelha, o que permite que o áudio seja atrapalhado por alguns ruídos externos. Além disso, alguns modelos com o decorrer do tempo têm suas almofadas descascadas ou até mesmo removidas.

Auriculares

Os auriculares são os modelos mais básicos, que normalmente vêm junto com um smartphone, e, em sua maioria, são encontrados com fio. Eles são introduzidos no canal auditivo apenas na superfície da orelha, porque normalmente não possuem as borrachinhas em suas pontas.

Por não serem tão profundos, são os favoritos de muitos usuários que não conseguem se acostumar com o tipo intra-aricular.

Circumaurais

Apesar do nome complicado, esses fones são os conhecidos headphones. Por seu formato ser desenvolvido para cobrir a orelha por inteiro, eles oferecem um isolamento acústico melhor e mais confortável, o que se torna uma vantagem em relação aos tradicionais headsets.

A qualidade do áudio também é superior aos demais modelos, o que torna o headphone o favorito de pessoas que buscam produtos mais premium.

A Lity tem a opção ideal para todos os gostos

Independente do modelo que mais se adapta à preferência do usuário, os fones da Lity atendem a todos os estilos. Dentre os modelos disponíveis estão os intra-auriculares, auriculares e os potentes circumaurais.

Considerado um dos carros-chefes da Lity, o Headphone Bluetooth Com Cancelamento de Ruído Ativo (OWI HBA-100) conta com uma bateria de duração de até 8 horas de uso, design leve e compacto. Além de uma tecnologia que garante maior imersão ao usuário durante o uso, já que isola o som ambiente.

Já os fones Bluetooth TWS também livres de fios, com tecnologia BS+ para graves potentes e áudio premium, oferecem mobilidade ao consumidor permitindo avançar, pausar ou voltar músicas; atender e encerrar chamadas. Além do recurso para deixar as chamadas com áudio mais limpo. Dependendo do modelo, suas baterias podem durar de 4h a 7h de uso com apenas uma carga.

Para mais informações sobre os produtos da Lity, acesse aqui e confira mais detalhes de cada modelo.

