Fortalecimento do “core” após os 50 anos reduz risco de quedas e melhora equilíbrio

Pilates em casa se consolida como alternativa segura para ampliar a estabilidade e preservar a autonomia funcional na maturidade

A fisioterapeuta e educadora física Vanessa de Andrade, especialista em reabilitação e envelhecimento saudável, alerta que o enfraquecimento do core, conjunto de músculos que inclui abdômen, lombar, pelve e quadris, está diretamente associado à perda de equilíbrio e ao aumento do risco de quedas entre pessoas com mais de 50 anos. A partir dessa constatação, a profissional passou a adaptar o método Pilates para ser realizado em casa, com exercícios simples e seguros voltados ao fortalecimento dessa região crítica do corpo.

Segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), cerca de 70% dos idosos que sofrem quedas apresentam perda de autonomia funcional posteriormente. “Quando o core está fraco, o corpo pode perder estabilidade. Isso impacta diretamente a postura, a marcha e a confiança para realizar tarefas cotidianas, o que eleva o risco de quedas”, explica Vanessa.

Para enfrentar esse cenário, Vanessa desenvolveu a metodologia “Pilates em Casa”, voltada a pessoas com mais de 50 anos. Utilizando objetos comuns como cadeira, travesseiro e cabo de vassoura, ela propõe movimentos de baixo impacto que estimulam o controle postural, o fortalecimento dos músculos estabilizadores e a melhora do equilíbrio. “O foco não está na performance, mas na funcionalidade do movimento. O exercício deve servir à vida real, subir escadas, vestir uma roupa ou limpar a casa”, detalha.

Pesquisas publicadas pelo Journal of Sports Science & Medicine e pela Universidade de Miami apontam que o Pilates pode aumentar em até 40% a flexibilidade e gerar avanços expressivos no equilíbrio entre idosos. No Brasil, levantamento da plataforma Wellhub mostrou que o Pilates foi a segunda atividade física que mais cresceu entre 2019 e 2024, com alta de 277,6%, atrás apenas da musculação.

A proposta digital criada por Vanessa tem alcançado milhares de pessoas. Seu canal no YouTube, “Programa Pilates em Casa”, ultrapassou os 200 mil inscritos, enquanto sua comunidade no Instagram já soma mais de 800 mil seguidores. “Muitas alunas chegam com medo de se movimentar. A prática fortalece não apenas o corpo, mas também a confiança. Quando a pessoa se sente segura, volta a se movimentar com liberdade”, afirma a fisioterapeuta.

Além dos benefícios físicos, a prática em casa também contribui para a saúde mental e emocional. Exercícios com foco na respiração e no controle corporal ajudam a reduzir o estresse, melhorar a concentração e promover bem-estar, especialmente em fases como a menopausa, quando o equilíbrio hormonal também passa por transformações.

Para quem deseja começar, Vanessa recomenda sessões iniciais de 10 a 15 minutos, três vezes por semana, com acompanhamento de vídeos guiados por profissionais qualificados. “É possível começar devagar, com consciência e constância. O importante é saber que o cuidado com o corpo está ao alcance, mesmo dentro de casa”, conclui a especialista.

Sobre Vanessa de Andrade

Vanessa de Andrade é personal trainer e fisioterapeuta, especializada em ajudar pessoas com mais de 50 anos a viverem sem dores e medicamentos, promovendo assim, um envelhecimento saudável por meio da prática de Pilates em Casa. Utilizando objetos comuns do cotidiano, como travesseiro, cabo de vassoura e cadeira, ela desenvolveu uma metodologia acessível que permite realizar exercícios simples e sem impacto, direcionados para o alívio das dores.

Seu canal no YouTube, “Programa Pilates em Casa – Vanessa de Andrade”, conta com mais de 200 mil inscritos, onde ela compartilha aulas e dicas para a prática do Pilates no ambiente domiciliar. No Instagram, Vanessa oferece conteúdos voltados para a redução das dores através do Pilates em Casa, reforçando sua missão de proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos seus seguidores.