Iniciada obra de construção da UBS do Jardim Jacyra, em Americana

A Prefeitura de Americana começou a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Jacyra. A obra teve início pela fase de fundação, com a perfuração do terreno na Rua dos Cravos, esquina com a Avenida Castelhanos, entre as regiões do Terramérica e da Cidade Jardim. O investimento total é de R$ 2.859.116,09, sendo R$ 2.435.976,00 oriundos do Novo PAC e R$ 423.140,09 de contrapartida municipal.

O início das obras foi vistoriado, nesta segunda-feira (21), pelo prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira. Também estiveram na vistoria os vereadores Lucas Leoncine e Fernando da Farmácia, além dos secretários Vinícius Zerbetto (Gestão de Convênios) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação).

“Estamos investindo de forma contínua na ampliação da rede básica de saúde, com foco em qualidade, dignidade e proximidade com os cidadãos. A construção da UBS do Jacyra é mais um passo concreto nesse processo. Sabemos que a saúde começa na porta de entrada, que é a atenção primária, e por isso estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para entregar à população um espaço moderno, acessível e com estrutura adequada para acolher com respeito e eficiência”, afirmou o prefeito Chico.

“É uma grande satisfação ver mais uma obra estruturante ganhando forma em nossa cidade. Essa unidade vai permitir um atendimento mais próximo da população do bairro Jacyra e seu entorno, com estrutura moderna, acessível e pensada para acolher com dignidade. Além disso, ela fortalece nosso projeto de descentralização dos serviços, tornando o acesso à saúde mais rápido e resolutivo para quem mais precisa”, declarou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Com uma área construída de 596,12 m², o projeto da UBS foi concebido para oferecer um ambiente acolhedor, funcional e acessível à população. A unidade contará com consultórios ginecológico e odontológico, salas multiprofissionais, espaços para vacinação, medicação, curativos, coleta de exames e amamentação, além de áreas de integração para equipes.

Para o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a obra representa um avanço estratégico na infraestrutura da rede e no cuidado à população. “Essa UBS está sendo construída com base nos melhores parâmetros técnicos, priorizando conforto, acessibilidade e eficiência no atendimento. Teremos um espaço amplo e funcional, com estrutura adequada tanto para o trabalho das equipes quanto para o acolhimento dos pacientes. Isso vai nos permitir oferecer um serviço cada vez mais humanizado e próximo da realidade da comunidade, reforçando a importância da atenção primária como eixo fundamental do nosso sistema de saúde”, explicou.

Momento importante

“Esse é um momento muito importante para a nossa região. A construção dessa UBS é uma conquista que vai garantir mais dignidade, cuidado e qualidade de vida para a população. Sabemos o quanto é necessário investir em saúde preventiva e em atendimentos básicos para evitar que as pessoas precisem recorrer aos serviços de urgência. Agradeço ao prefeito Chico Sardelli, ao vice-prefeito Odir e a todos os secretários envolvidos por atenderem essa demanda que a gente tanto lutou. Seguimos acompanhando de perto para que essa obra se torne realidade o quanto antes”, ressaltou o vereador Fernando da Farmácia.

A estrutura também inclui sala de práticas coletivas e escovódromo, um espaço lúdico e ambientes voltados à educação em saúde bucal. Para maior conforto dos usuários, haverá recepção, sala de espera, área verde de descompressão e espaço ao ar livre para atividades. Os banheiros serão distribuídos de forma estratégica, com opções para pessoas com deficiência (PCD), além de sanitários femininos, masculinos, infantis com fraldário e instalações próximas aos consultórios.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, ressaltou o impacto direto da obra no cotidiano dos moradores. “A construção da nova UBS no Jardim Jacyra é uma conquista importante para a população local. Ter uma unidade moderna e bem equipada no próprio bairro vai facilitar o acesso aos serviços de saúde e contribuir para o fortalecimento do vínculo entre a comunidade e as equipes de atenção primária”, afirmou.

O secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto, responsável pelo acompanhamento técnico e documental da obra, destacou o trabalho de articulação. “Além de viabilizar os recursos junto ao Governo Federal, nosso papel é garantir que todas as etapas do projeto sejam rigorosamente acompanhadas, desde a formalização do convênio até a entrega da obra e a prestação de contas, assim garantimos que todas as etapas ocorram com transparência, dentro dos prazos e com responsabilidade, atendendo todas as exigências, entregando um serviço de qualidade para a população”, concluiu.

