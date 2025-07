A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o projeto Aluno Tutor e ações da secretaria de Educação para ampliação de vagas para creches e capacitação de profissionais.

De acordo com a parlamentar, essas informações estão relatadas de modo pouco detalhado no Plano Plurianual. “Estou cobrando informações estratégicas para a educação municipal. Algumas dessas informações constam de maneira geral no plano, mas sem o detalhamento suficiente para que eu, como vereadora, ou qualquer pessoa, como cidadão, possa analisar e contribuir para uma política educacional mais assertiva no município”, comenta Juliana.

A autora afirma que os apontamentos têm a intenção de monitorar os trabalhos da administração. “Também estou questionando algumas ações específicas da secretaria de Educação, seja para entender as intenções da gestão, como na parceria com o Google, seja para fiscalizar o procedimento de medidas importantes, como a formação continuada dos professores”, afirma.

Informações

A parlamentar solicita à prefeitura que informe a meta de quantidade de vagas em creches a serem criadas até o fim do atual mandato e quais seriam os impactos financeiros para a ampliação; questiona se a administração possui um mapeamento das regiões que mais precisam de vagas; se há, por parte da secretaria, algum modo de acompanhar a execução da verba oriunda do Fundo de Manutenção em Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); questões de transparência referente ao convênio com Projeto do Aluno Tutor em parceria com Google for Education; e como é realizada a capacitação dos profissionais da área da educação em Americana.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (15) e será encaminhado à prefeitura para resposta.

