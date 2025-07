Nesta segunda-feira (21), a Prefeitura de Nova Odessa finalizou mais uma etapa do cronograma de recuperação viária da Avenida Eduardo Karklis, com execução da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento. A intervenção abrangeu o trecho que vai da fachada da empresa Localiza até a esquina com a rua Um.

A ação faz parte do conjunto de melhorias em pontos que sofreram desgaste acentuado após o período de chuvas. Nesta fase, as equipes realizaram a raspagem superficial do solo e a aplicação de raspas asfálticas, com o objetivo de melhorar a faixa de rolamento, reduzir a poeira e proporcionar mais segurança e conforto aos motoristas que utilizam a via diariamente.

As raspas asfálticas utilizadas foram doadas pela concessionária AutoBan. A Prefeitura também recebeu a doação do material colante, aplicado na base da pista durante a intervenção. Esse produto é essencial para garantir melhor aderência das raspas ao solo e maior durabilidade do serviço executado.

Outro trecho da Avenida Eduardo Karklis, nas proximidades da empresa Usitubos, já havia sido recuperado anteriormente com o mesmo material, porém sem o uso da cola. Agora, o trabalho segue sendo feito de forma setorizada e progressiva ao longo da via, com técnicas que garantem mais qualidade e resistência ao pavimento.

