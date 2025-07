Maiara e alopécia; megahair é a solução?

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, revelou nas redes sociais que convive com alopecia androgenética desde a infância. A condição — que provoca a rarefação e queda progressiva dos fios — afeta milhões de brasileiros e, apesar de pouco discutida, tem ganhado mais visibilidade graças a relatos de figuras públicas como a sertaneja. “Uso tela porque tenho pouco cabelo. Faço os tratamentos […] mas é isso. Logo devo encarar um implante, porque existe implante para a mulherada também”, disse em seus stories.

Mais do que estética, a fala de Maiara chama atenção para o impacto emocional da perda capilar e o papel que o mega hair pode exercer como suporte à autoestima. “Muita gente acredita que quem tem alopecia não pode usar mega hair, mas isso é um mito. O segredo está na escolha da técnica, no diagnóstico correto e no acompanhamento profissional”, explica o cabeleireiro Mateus Rocha, especialista em mega hair com 20 anos de carreira.

Segundo ele, cada caso deve ser analisado individualmente. “Se a cliente está com um quadro ativo de queda, o ideal é trabalhar com técnicas que não sobrecarreguem o couro cabeludo nem causem tração nos fios. Em muitos casos, o mega pode ser usado de forma temporária e estratégica, até que o tratamento médico tenha efeito — sempre com responsabilidade e escuta ativa”, orienta.

Mateus já atendeu diversas mulheres em situações semelhantes à da cantora, incluindo influenciadoras e figuras públicas como Cris Piza, Cabrita (ex-BBB) e Kamilla Salgado (ex-BBB). “O que mais escuto é: ‘Quero me reconhecer no espelho’. O mega também é sobre identidade, força e recomeço. Já vi mulheres renascerem emocionalmente quando voltam a se sentir bonitas”, completa.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), cerca de 42 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de alopecia. A forma androgenética — mais comum entre homens e mulheres — tem origem genética e hormonal, e pode se manifestar ainda na juventude: 25% dos casos estão entre os 20 e 25 anos.

“Mais do que volume ou comprimento, o mega hair pode ser uma ferramenta de acolhimento. Mas só se for usado com técnica, consciência e cuidado”, finaliza Mateus.

Mateus Rocha e Cris Piza / Reprodução – Instagram @mateusssrocha

Mateus Rocha é cabeleireiro com 20 anos de experiência e especialista em mega hair no Jacques Janine – Chácara Flora. Com formação em visagismo e foco em saúde capilar, já participou de programas como Você Bonita (TV Gazeta), Rede Mais Família e RIT TV.

Entre suas clientes estão nomes como Simaria, Kamilla Salgado (ex-BBB), Cabrita (ex-BBB), Jully Pocah e Cris Piza. Seu trabalho é reconhecido pela técnica precisa, escuta ativa e personalização de cada atendimento.

