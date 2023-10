Fortnite: Pesadelos 2023. Caça vampiros, Horda Impetuosa e +

O Fortnite: Pesadelos está de volta! Durante o Pesadelos 2023,

os jogadores poderão participar de novas atividades e algumas outras que estão de volta, como: caçar vampiros; participar da Horda Impetuosa, uma experiência de tempo limitado; completar tarefas para ganhar recompensas no jogo; e muito mais. Fiquem ligados que o Fortnite: Pesadelos 2023 vai até 3 de novembro às 3h (horário de Brasília).

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Fortnite: Pesadelos tarefas e recompensas : os doces não são as únicas gostosuras durante o evento. Complete as missões para ganhar recompensas dentro do jogo! Concluir tarefas individuais te dará EXP, enquanto concluir diversas missões vai deixar seu vestiário cheio de novidades sinistras. As tarefas serão liberadas gradativamente ao longo do evento e poderão ser realizadas até 3 de novembro.

: os doces não são as únicas gostosuras durante o evento. Complete as missões para ganhar recompensas dentro do jogo! Concluir tarefas individuais te dará EXP, enquanto concluir diversas missões vai deixar seu vestiário cheio de novidades sinistras. As tarefas serão liberadas gradativamente ao longo do evento e poderão ser realizadas até 3 de novembro.

Horda Impetuosa: a Horda está de volta! Até o fim do Fortnite: Pesadelos 2023, acesse a Horda Impetuosa pelo Descobrir para derrubar hordas de monstros, coletar multiplicadores, ganhar combos e sobreviver em diferentes locais, até derrotar o Chefe Final em times para ganhar EXP e itens cosméticos. A Horda Impetuosa também tem suas próprias tarefas, que ficarão disponíveis até 3 de novembro.

a Horda está de volta! Até o fim do Fortnite: Pesadelos 2023, acesse a Horda Impetuosa pelo Descobrir para derrubar hordas de monstros, coletar multiplicadores, ganhar combos e sobreviver em diferentes locais, até derrotar o Chefe Final em times para ganhar EXP e itens cosméticos. A Horda Impetuosa também tem suas próprias tarefas, que ficarão disponíveis até 3 de novembro. Armamento Valioso: o Fortnite: Pesadelos 2023 traz novas armas, além de outras que estavam no cofre, como a Espingarda Estacadora, Lâmina Vampírica do Kouji, Lançador de Abóboras, Vassoura de Bruxa, e mais. Batalhe com muita doçura com os recém-saídos do cofre Bala de Milho, Bala de Pimenta, Juju-pula e Delicado, que podem ser encontrados em Baldes de Doces, tocando campainhas e derrotando chefes ou guardas.

o Fortnite: Pesadelos 2023 traz novas armas, além de outras que estavam no cofre, como a Espingarda Estacadora, Lâmina Vampírica do Kouji, Lançador de Abóboras, Vassoura de Bruxa, e mais. Batalhe com muita doçura com os recém-saídos do cofre Bala de Milho, Bala de Pimenta, Juju-pula e Delicado, que podem ser encontrados em Baldes de Doces, tocando campainhas e derrotando chefes ou guardas. Trajes Assustadores: Novos e antigos trajes assombrarão a Loja de Itens durante o evento! Novos trajes incluem Jack Esqueleto da Disney, Michael Myers e Alan Wake – visite nosso blog para mais detalhes sobre eles e seus acessórios.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP