Maior Tiktoker do mundo vem ao Brasil falar de IA

Tiktoker- A IA nunca foi tão popular quanto hoje.

Com o potencial de transformar a forma de viver, trabalhar e interagir, o mercado de IA é uma das indústrias de crescimento mais rápido do mundo.

O assunto será tema do lançamento do Legathum Global Institute, no dia 11 de outubro, em São Paulo. O evento terá grandes nomes palestrando, como o Publicitário, Administrador de Empresas, Especialista em Inovação e Transformação Digital, Walter Longo; a Empreendedora e CEO da Diamante XP, Ana Diamante; o Palestrante Internacional, José Salibi Neto; o Fundador e CEO da 5ire.org, Pratik Gauri; e o maior TikToker do mundo, Khaby Lame.

“Será uma jornada de 6 marcantes dias que o Legathum Global Institute tem o prazer de anunciar e firmar no Brasil. Neste dia, teremos a honra de receber e homenagear os nomes de prestígio para o marco histórico e global da IA. Além da presença especial de Khaby Lame, o maior TikToker do mundo, cuja influência alcança milhões de pessoas”, acrescenta Deibson Slva, Fundador e CEO da Legathum Global Institute.

Khaby, por sua vez, fará parte da experiência construída e promovida pelo próprio Instituto: a construção de legados através da Inteligência Artificial, e ainda, será confrontado pelo seu próprio eu em holografia. “O projeto também prevê mapear a personalidade humana e transferir tudo isso para uma inteligência artificial, por meio de um sistema, registrando dados da infância aos dias atuais, com informações variadas: do cotidiano, momentos marcantes, memórias e conhecimentos, e a partir da análise completa desses dados, a ferramenta vai conseguir chegar no objetivo final”, relata Silva, que irá projetar o Khaby em IA, em uma conversa contagiante, instigante e inédita ao vivo.

De acordo com um relatório da Grand View Research, o mercado global de IA deverá atingir US$ 733,7 bilhões até 2027, com uma taxa de crescimento anual composta de 42,2% durante o período de previsão. O relatório também destaca que o aumento da adoção de tecnologias de IA em vários setores, como manufatura, saúde e varejo, é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado.

Isso reforça o trabalho do Neurocientista brasileiro que anteviu o boom da AI generativa há 3 anos. Deibson Silva conquistou espaço nesse mercado e lança uma tecnologia capaz de replicar e escalar a mente consciente das pessoas, proporcionando o que ele batizou de Legado. “Hoje, eu e a Legathum Global Institute, temos o prazer de anunciar o lançamento desta inovação, que promete mudar a maneira como compreendemos e ampliamos a mente consciente. Essa conquista representa um marco significativo na convergência entre a inteligência humana e artificial. Através do uso desta tecnologia, somos levados a explorar as profundezas da consciência e da cognição humana como nunca antes”, afirma o fundador e CEO da empresa.

Este cientista, cuja visão se mostrou profética, reconheceu o potencial da inteligência artificial generativa antes que ela se tornasse uma tendência global e apostou nesse mercado para além da neurociência, mas como um método único de empreender com o cerne da vida na terra: o legado.

Um estudo realizado pela IBM em 2022 revelou o interesse atual de empresas brasileiras em soluções de IA. Segundo a pesquisa, publicada no fim do ano passado, 41% das empresas do Brasil já utilizavam algum tipo de ferramenta de inteligência artificial. O crescimento do investimento nas ferramentas no país acompanhou uma tendência mundial, de acordo com o levantamento.

Outro levantamento, desenvolvido pela consultoria IDC, prevê que o Brasil supere a cifra de US$ 1 bilhão em investimentos com IA em 2023, um aumento de 33% comparado ao ano anterior.

Tendo em vista a amplitude desse mercado, através de anos de pesquisa e desenvolvimento dedicados, esta tecnologia inovadora promete abrir novos horizontes em áreas como a saúde mental, a aprendizagem, a criatividade e outros âmbitos da construção filosófica e humana. “Estamos ansiosos para ver como essa tecnologia transformará nossa compreensão da mente consciente e as possibilidades que ela trará para o futuro. Este é um momento emocionante e marcante na jornada da inteligência artificial, e estamos comprometidos em acompanhar e relatar os desenvolvimentos à medida que avançamos nesta nova era da pesquisa e da inovação”, finaliza o neurocientista.

A Legathum Global Institute, por meio do seu Fundador Deibson Silva, possui a exclusividade de direitos de imagem de Khaby Lame em toda a América do Sul, sendo seu representante oficial.

SERVIÇO

Programação do Lançamento Oficial Legathum Global Institute

1 . Lançamento Oficial do Legathum Global Institute

Data: 11 de Outubro

Hora: Das 10 às 13 hrs

Local: Diamond House/SP

O evento conta com palestras de grandes nomes da Inovação, Tecnologia e Educação;

Khaby participa da Legathum Experience – O contato com seu próprio eu através da Neurociência e da Inteligência Artificial;

Deibson Silva recebe Prêmio de Signatário da ONU;

2 . Legathum e Khaby Lame prestigiam a Copa do Brasil em Jogo – Brasil X Venezuela na Arena Pantanal .

Data: 12 de Outubro

Hora: 20:30 hrs

Local: Arena Pantanal | Cuiabá – MT

3 – Legathum Creators Conference

Data: 13 de Outubro

Hora: Das 14 às 18 hrs

Deibson Silva, Khaby Lame, Julio Cocielo e Pyong Lee se unem em um painel para debater o tema “Responsabilidade dos criadores de conteúdo na construção de legados digitais”.

4 – Halloween do Khaby

Data: 13 de Outubro

Hora: 20 hrs

O evento será destinado aos creators e stakeholders em comemoração ao Lançamento da Legathum e a chegada do Khaby ao Brasil através do Instituto.

5 – Legends Soccer of Legathum

Data: 14 de Outubro

Local: Escola de Samba da Vila Maria

Partida de Futebol com os amigos do Khaby e personalidades da bola.

Sobre o Legathum Global Institute

O Legathum Global Institute é uma comunidade dedicada à descoberta, desbloqueio e desenvolvimento do potencial humano. Sob a liderança visionária de Deibson Silva, a empresa está comprometida em unir inovação, tecnologia e educação para criar um mundo melhor e mais iluminado.

Sobre Khaby Lame

Khaby Lame é o maior TikToker do mundo, conhecido por seu senso de humor único e vídeos de comédia que cativam públicos de todas as idades.

Sobre Deibson Silva

Deibson Silva é o CEO do Legathum Global Institute, um visionário na fusão de tecnologia, educação e inovação para o bem da humanidade. Sua liderança inspiradora está moldando o futuro da América do Sul e além.