O churrasco dos paulistas ficou mais barato em 2025 graças ao quarteto fraldinha, filé mignon, picanha e costela. Os cortes tradicionais da carne bovina apresentaram as quedas mais expressivas de preço ao longo de 2025, é o que aponta o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), levantamento realizado pela APAS – Associação Paulista de Supermercados em parceria com a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

A fraldinha lidera o ranking, com redução de 9,85% no período, seguida pelo filé mignon com 9,71% a menos, a picanha, com queda de 3,6% e a costela com baixa de 1,39%.

Segundo o economista-chefe da APAS, Felipe Queiroz, os preços da carne bovina refletiram, em 2025, a combinação entre a expansão das exportações e o fortalecimento da demanda no mercado interno e externo.

Ajustes no mercado e churrasco na mesa

“Após um período inicial de preços mais altos, impulsionados pela forte demanda externa e pelo ciclo da pecuária, o mercado passou por ajustes ao longo do ano. Mesmo com o ‘tarifaço’ anunciado pelo governo de Donald Trump no início de agosto, o setor demonstrou resiliência”, destacou o economista.

Sobre a APAS – Com 54 anos, a APAS – Associação Paulista de Supermercados representa o essencial setor supermercadista no estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A entidade possui 3 distritais na capital paulista e 13 regionais distribuídas estrategicamente. A APAS conta com mais de 27 mil estabelecimentos no Estado de SP, responsáveis por 30% do faturamento nacional do setor.

O setor supermercadista paulista faturou, em 2024, R$ 328 bilhões — crescimento real de 3% em relação a 2023 — 9,7% do PIB estadual. Os supermercados empregam mais de 669 mil pessoas, com potencial de expansão de mais 34 mil vagas em diferentes funções.