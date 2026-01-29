Praça “José Bellani” recebe serviços de terraplanagem em Santa Bárbara

Os serviços para a revitalização da Praça “José Bellani”, no Jardim Dulce, avançam. Máquinas e equipes de trabalho executam a terraplanagem do espaço localizado entre as ruas das Hortências, das Palmas, dos Maracujás e dos Lírios.

A Praça será remodelada e ganhará novas estruturas. Após o estudo e retirada de árvores com estado fitossanitário comprometido, a Prefeitura executará novo calçamento, iluminação em LED, novo paisagismo, além de espaço Pet, playground e academia ao ar livre.

