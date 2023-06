Frio. SB recolhe 86 pessoas em situação de rua

O frio e o cuidado. 86 pessoas em situação de rua foram acolhidas entre sexta-feira (16) e domingo (18) em Santa Bárbara d’Oeste.

Elas foram encaminhadas aos abrigos – masculino, feminino e familiar, e dormiram com segurança protegidas do frio, receberam alimentação e cuidados com a higiene pessoal.

A Prefeitura segue com a Operação “Santa Bárbara Aquece” com o Serviço de Abordagem Social intensificado com busca ativa realizada por meio de três veículos que percorrem pontos já mapeados na cidade entre 18 e 22 horas, como estratégia devido às baixas temperaturas.

O serviço acontece rotineiramente de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22 horas, e aos finais de semana (sábado e domingo), das 7 às 22 horas. Há ainda o Centro Pop, com atendimento gratuito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas, oferecendo café da manhã, almoço, café da tarde, cuidados com a higiene pessoal, convivência, acompanhamento técnico e encaminhamentos de acordo com as necessidades apresentadas, como providências para segunda via dos documentos pessoais, intercâmbio para cidade de origem, acompanhamento e contato com os familiares.

Quem encontrar uma pessoa em situação de rua na cidade pode acionar a equipe pelo celular e WhatsApp (19) 99830.4879 ou a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. Todo o serviço é realizado pela Prefeitura, em parceria com a Associação Vinde a Luz, a Associação Cidadã e Cidadão de Direito e a Associação de Beneficência e Educação – ABE.

Operação “Santa Bárbara Aquece” – Telefones e locais de atendimento:

Serviço de Abordagem Social

Celular | WhatsApp (19) 99830.4879



Centro POP

Rua Peregrino de Oliveira Lino, 543, Vila Linópolis

Telefone: (19) 3455-7133



Abrigo Feminino

Rua General Câmara, 369, Centro



Abrigos Masculinos

Rua Panamá, 96, Vila Sartori

Rua Jorge Juventino de Aguiar, 75, Conjunto Roberto Romano



Abrigo Familiar

Rua Goiás, 244, Vila Brasil

