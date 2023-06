Madrugada de domingo foi a mais fria do ano em Americana

Madrugada fria. A reta final do outono está marcada por uma frente fria de origem polar que está ocasionando uma queda drástica nas temperaturas.

A previsão de 8°C divulgada na semana passada para o final de semana foi superada e o começo de manhã do sábado e do domingo foi mais gelado do que se esperava.

No primeiro dia do fim de semana, por volta das 06h, os termômetros marcaram 7,9°C e ontem, domingo, a temperatura chegou aos 7,3°C em Americana e 7,1°C em Santa Bárbara d’Oeste.

O inverno começa depois de amanhã, quarta-feira (21).

