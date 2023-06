Um jovem acaba de invadir o Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná. Informações preliminares indicam que pelo menos dois estudantes foram baleados.

A área está isolada, e uma escola localizada ao lado está sendo utilizada como apoio.

O atirador já foi detido, trata-se de um ex-aluno, de 21 anos, mas sua identidade ainda não foi revelada

Há uma grande concentração de pais no entorno da escola.

Aproximadamente de 10 viaturas da Polícia Militar do Paraná e do Corpo de Bombeiros estão no local.