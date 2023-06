Albinismo. Condição genética de Cristian, retratada na novela

Além da novela. 13 de junho é celebrado o Dia Internacional de Conscientização do Albinismo,

data dedicada para a conscientização e compreensão sobre o albinismo, uma condição genética rara que afeta a produção de melanina, o pigmento responsável pela coloração da pele, cabelos e olhos. Infelizmente, crianças albinas frequentemente enfrentam situações de bullying e discriminação nas escolas devido à sua aparência física, podendo assumir várias formas, desde comentários ofensivos, apelidos depreciativos, exclusão social, até agressões físicas e verbais.

A história de Cristian, em ‘Terra e Paixão’, tem retratado muito bem essa rotina de bullying sofrido por crianças e adolescentes na escola. Segundo a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera , Luana Galleano Mello, as crianças albinas são alvo de bullying devido à falta de conhecimento e compreensão por parte de seus colegas. “O impacto psicológico do bullying em crianças pode ser profundo, capaz de desenvolverem baixa autoestima, ansiedade, depressão e problemas de saúde mental. O constante sentimento marcado pela diferença e a necessidade de se adaptar a um ambiente hostil podem afetar negativamente seu desempenho acadêmico, relacionamentos interpessoais e desenvolvimento social”, alerta.

Para promover a conscientização, o respeito e a empatia, Luana elenca medidas que podem ser tomadas dentro das instituições de ensino e em casa, como os exemplos abaixo:

Educação e conscientização: Promover palestras, atividades educacionais e discussões sobre o albinismo, enfatizando a importância do respeito à diversidade e inclusão.

Programas de combate ao bullying: Implementar programas escolares para prevenir e abordar o bullying, ensinando os alunos sobre empatia, respeito mútuo e habilidades de resolução de conflitos.

Inclusão e apoio: Fomentar a inclusão de crianças albinas em atividades escolares, clubes e grupos, para que possam desenvolver amizades e se sentir parte da comunidade escolar. Além de oferecer suporte emocional e aconselhamento às crianças que sofrem bullying.

Parceria com os pais: Estabelecer uma comunicação aberta e colaborativa com os pais das crianças albinas, buscando entender suas preocupações e trabalhando juntos para criar um ambiente seguro, adaptável e acolhedor.

Intervenção imediata: Tomar medidas rápidas e eficazes quando situações de bullying forem identificadas, investigando e evidenciando as devidas consequências aos envolvidos, bem como fornecendo apoio às vítimas.

“O Dia Internacional de Conscientização do Albinismo é um lembrete para a sociedade de que todas as pessoas, independentemente de sua aparência física, merecem ser tratadas com dignidade, respeito e justiça. Ao promover a conscientização sobre o albinismo, podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva, onde as pessoas possam ser valorizadas e respeitadas por sua singularidade e contribuições”, destaca Luana.

Clínica Escola de Psicologia | Porto Alegre

A Faculdade Anhanguera conta com a clínica escola de psicologia que oferece atendimento à população de Porto Alegre, com o objetivo de acolher crianças, adultos e famílias em situação de sofrimento. Além disso, a unidade proporciona diversas palestras e seminários com o objetivo de levar informação a todos sobre saúde mental.

