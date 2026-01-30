O Fundo Social de Americana realizou força-tarefa para atender as famílias que tiveram imóveis atingidos por alagamentos na quarta-feira (28), na Rua Santo Onofre, no bairro São Manoel.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Equipes da SASDH, com apoio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), prestaram atendimento às famílias afetadas, com encaminhamentos para serviços de saúde, acolhimento de mulheres e crianças em abrigos e entrega de alimentos, entre outras medidas emergenciais.

De acordo com a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, duas famílias precisaram de abrigo temporário. “As famílias receberam cuidados e atenção para garantir a segurança. O trabalho segue agora com o atendimento das demandas como alimentação, roupas e outras necessidades”, explicou.

Para reforçar o suporte neste momento, o Fundo Social de Solidariedade de Americana iniciou uma campanha de arrecadação de doações junto à população, com o objetivo de atender às necessidades imediatas das famílias atingidas.

Presidente do Fundo Social elogia população

“As contribuições são fundamentais para garantir apoio às famílias neste momento e auxiliar na reorganização da rotina o mais rápido possível”, afirmou a presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli.

Com o objetivo de agilizar o atendimento, em parceria com a Cruzada das Senhoras Católicas, foi estruturado um ponto de apoio no salão da entidade, localizado na Rua Santo Onofre, nº 211.

No local, podem ser entregues – de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h30 – doações de roupas, calçados, alimentos, lençóis, cobertores, produtos de limpeza, colchões, móveis, fogões e itens de higiene pessoal.

As fortes chuvas atingiram o município na tarde de quarta-feira e provocaram alerta da Defesa Civil do Estado. Em cerca de 1h20, foram registrados 62 milímetros de chuva, segundo o coordenador da Defesa Civil do município, João Miletta.

“O volume de água foi muito elevado em um curto espaço de tempo, o que causou enchentes. As equipes da Defesa Civil, juntamente com os órgãos de emergência e segurança, atuaram de forma imediata para atender as ocorrências e proteger a população”, destacou Miletta.

Com diversas frentes de atuação, desde quarta-feira as equipes da Prefeitura executam serviços de limpeza, recolhimento de galhos, poda de árvores, recuperação do asfalto e manutenção de ruas e avenidas.

Leia Mais notícias da cidade e região