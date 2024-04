Gabriela Hardt da Lava Jato Curitiba afastada pelo CNJ

O CNJ decidiu de afastar a juíza Gabriela Hardt e mais

três desembargadores do TRF-4 por esquema de “cash back”, violar à ordem processual, violar o código da magistratura, prevaricar e até burlar decisões do Supremo.

Hoje afastada pelo Conselho Nacional de Justiça, ela ficou famosa pela frase, “Se começar nesse tom comigo, vamos ter problemas.”, que posta em uma camisa e bastante usada pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

Em depoimento, a juíza Gabriela Hardt, ex-titular da 13ª Vara de Curitiba, no Ministério Público Federal e que resultou no afastamento de suas funções.

Ela confirmou troca de mensagens fora dos autos da Lava Jato ao ser questionada pelo corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão.

