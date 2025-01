Gabriela Pugliesi recorre a técnica pra aumentar derrière

A influenciadora Gabriela Pugliesi, referência em bem-estar e vida fitness, recorreu a uma técnica avançada e não invasiva na última semana para aumentar a projeção e aparência dos glúteos.

O procedimento foi realizado pelo dermatologista Dr. Wolf Vieira (CRM-SP 215234 e RQE 129645), membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e contou com uma associação de produtos que estão bombando entre as influenciadoras: o ácido hialurônico UP Max by ILIKIA e o bioestimulador de colágeno STIIM by ILIKIA. Pensando em entender melhor sobre o protocolo realizado por Gabi, conversamos com seu médico.

Com o objetivo de tratar a flacidez e celulite na região do glúteo, Dr. Wolf explica que utilizou o bioestimulador de colágeno à base de hidroxiapatita de cálcio (STIIM by ILIKIA) e, para aumentar a projeção e empinar o bumbum, o dermatologista utilizou também o preenchimento com ácido hialurônico (UP Max by ILIKIA).

Produtos usados por Pugliesi

A associação destes dois produtos tem sido muito procurada por celebs nos últimos tempos, uma vez que é uma alternativa minimamente invasiva e que promove resultados rápidos e duradouros – sem alterar a rotina das pacientes, podendo voltar as atividades habituais longo no dia seguinte.

Gabi comentou sobre o protocolo: “Eu não ia fazer nada disso, mas está todo mundo fazendo, a maior febre. Muita gente está fazendo esse protocolo de bumbum, que realmente dá uma melhorada na aparência os glúteos. O Dr. Wolf me mostrou vários antes e depois que eu fiquei chocada e decidi fazer.”.

O Dr. Wolf Vieira enfatiza que esse protocolo bumbum UP necessita de uma consulta com um médico dermatologista para avaliação do grau de flacidez e tamanho do glúteo. Após a conversa, o médico monta um protocolo de acordo com as necessidades do paciente, como por exemplo o número de sessões necessárias e a quantidade de produto a ser utilizado. Os resultados tendem a ser progressivos, com melhora significativa na qualidade de pele ao longo dos meses após a aplicação.

