Gama recebe visita de integrantes do Instituto Pernas da Alegria

A Guarda Municipal de Americana (Gama) recebeu crianças e adultos atendidos pelo Instituto Pernas da Alegria, que atende pessoas com deficiência proporcionando atividades que tragam novas experiências e enriqueçam suas vivências, na manhã de sábado (25).

“Foi uma manhã muito especial de convívio com parte da população. Essa ação demonstra que a Gama é amiga e parceira da comunidade e que, além da luta diária contra a criminalidade, também atua no desenvolvimento de laços com todos os segmentos da sociedade”, disse o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.

Ao todo, 40 pessoas compareceram na sede da corporação, onde foram recebidas com café da manhã e participaram de dinâmicas lúdicas e educativas com o subinspetor Thiago, assistiram à apresentação dos cães da Romu Canil, conheceram as viaturas e até puderam dar uma volta nelas.

Mais notícias da cidade e região

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP