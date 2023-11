Zona Leste vai ter falta d'água esta 3a feira

Em virtude de um rompimento na adutora responsável pelo abastecimento de água para a Zona Leste

de Santa Bárbara d’Oeste, via ETA IV, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) reprogramou para esta terça-feira (28) o reparo na tubulação. O serviço, que era pra ser executado na semana passada (quinta-feira), foi suspenso devido às chuvas.

Por conta da complexidade dos serviços, o abastecimento de água poderá ficar prejudicado na terça-feira a partir das 8 horas até a meia-noite, contando o tempo do conserto da adutora e recuperação dos reservatórios, para os bairros: Cidade Nova, Jardim das Palmeiras, Parque das Nações, Dona Regina, Candido Bertine, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Nova Conquista, Santa Fé, Jardim das Orquídeas, Laranjeiras, Joias de Santa Bárbara, Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Ferrarezi, São Camilo e Jardim Europa.

O DAE solicita a compreensão dos moradores e orienta a economia de água da caixa do imóvel, usar estritamente o necessário, evitar lavar quintal e veículos nesta quinta-feira a fim de amenizar possíveis transtornos. A obra de substituição desta antiga adutora segue em andamento pela Autarquia e já conta com novos tubos já instalados e em fase de finalização das interligações nas subadutoras também instaladas recentemente.

Os telefones disponíveis para informações são: 0800-770-3459 (ligação de telefone fixo) e 3459-5910 (fixo e celular), atendimento todos os dias, das 6 a meia-noite.

