Maiara & Maraisa comandam sunset na Fazenda Santa Margarida em Campinas

Este dia 2 de dezembro as irmãs Maiara & Maraisa

estarão se apresentando durante a “Sunset Sta. Margarida”, na Fazenda Santa Margarida, em Campinas. No mesmo dia também sobem ao palco Bruninho & Davi. Os portões abrem às 17h. A realização é do Vidotti Eventos. Estão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Pista, Área Vip e Camarote. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Byma https://byma.com.br/event/64f5e00a79009e000874371c ou na bilheteria do local.

Quem disse que seria fácil para Maiara & Maraisa? Elas cantam desde os cinco anos de idade, já moraram em várias cidades diferentes para tentar a carreira na música e pensaram em desistir, mas voltaram atrás na decisão e hoje comemoram o reconhecimento tão esperado. O DVD “Maiara & Maraisa ao vivo em Goiânia”, lançado em 2015, alavancou o sucesso das irmãs em nível nacional. A partir daí as irmãs se firmaram no cenário musical com consecutivos sucessos que perduram até os dias de hoje. Em 2021, elas se destacaram entre as Top 3 artistas femininas nacionais mais ouvidas no Spotify.

Entre CD’s, DVD’s e EP’s a dupla emplaca um sucesso atrás do outro, e conseguem fazer parte do seleto grupo de estrelas da música sertaneja. Antenadas, estão sempre em busca de novidades e passeiam por diversos ritmos. Gravaram com MC Don Juan (funk), Japinha Conde (forró), Dilsinho (samba), Barões da Pisadinha (piseiro), além de artistas do mesmo gênero. A parceria mais evidente foi com a amiga Marília Mendonça, com quem tocou o projeto Festa das Patroas.

No palco, Maiara & Maraisa se transformam, e nem de longe se assemelham às franzinas de baixa estatura. Viram gigantes, dominam todo espaço e incendeiam o público. São naturais como crianças quando brincam de cantar em casa. Talvez, seja este um dos grandes segredos do sucesso destas mulheres intensas, que se entregam de corpo e alma ao que se propõem a fazer.

MAIARA & MARAISA

A trajetória de Maiara & Maraisa passou por vários caminhos e lugares. Naturais de São José dos Quatro Marcos/MT viviam pela casa cantando “Vamos construir” de Chitãozinho & Xororó e Sandy e Júnior. Com isso, acabam despertando a atenção dos pais. Participaram de festivais e fanfarras em Araguaína/TO. Aos 11 anos Maraisa começou a compor, aos 14 a letra de “Amar é mais” surpreendeu a irmã Maiara, que ficou impressionada com o conteúdo maduro. A passagem por Governador Valadares/MG foi muito importante segundo elas, foi o lugar onde mais aprenderam, fizeram aulas de canto, violão, piano e se apresentavam em shoppings da cidade. Quando a família mudou para Belo Horizonte/MG vieram as influências do pop e rock. “Como mudávamos muito de cidade íamos assimilando a cultura local”, comenta Maiara.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Chegou o dia em que pais colocaram como opção de presente uma viagem para Disney ou gravarem um CD em São Paulo, não é difícil imaginar a resposta. Nesta época, tiveram o primeiro contato com o preconceito, a falta de incentivo por serem mulheres sempre foi muito evidente. Ouviam constantemente que dupla feminina não teria a menor chance. Por sugestão do produtor, adotaram o nome de “Geminis” e gravaram um trabalho pop, o ritmo que mandava no mercado. Guardaram o desejo de cantar música sertaneja, preferência musical das irmãs desde sempre! Mas como o impossível sempre é possível, por sugestão de Theodoro, da dupla com Sampaio, assumiram-se como dupla sertaneja “Maiara & Maraisa” e gravaram “Peixe carimbado”.

Foi uma revolução, duas meninas que faziam faculdade de música popular brasileira gravaram uma canção sertaneja. Os amigos de faculdade torceram o nariz e elas, finalmente, se encontraram musicalmente. Foi de um CD de Jorge & Mateus que veio a influência tanto musical como de composições em uma “violada” na cidade de Goiânia conheceram Jorge, que além de gravar músicas de composições delas, apostou na carreira e desde então as ajudava. Após o sucesso do DVD “Ao Vivo em Goiânia”, que trouxe sucessos como “10%” e “Medo bobo”, escolheram São Paulo para gravar o DVD lançado e com “Reflexo” conquistaram de vez o Brasil.

Em 2019 receberam com surpresa o convite da TV Globo para apresentar o programa musical “Só Toca Top” e mais uma vez provaram que o talento tem várias faces. Compositoras, cantoras e apresentadoras de sucesso. Depois do sucesso do primeiro EP do álbum “Festa das Patroas”, ao lado de Marília Mendonça, a dupla foi indicada ao Grammy Latino na categoria de melhor álbum de música sertaneja. O projeto Festa das Patroas tem no repertório regravações e inéditas, uma delas, “Quero você do jeito que quiser”, foi composta pelo trio há mais de seis anos.

Em outubro, tiveram o trabalho destacado em um dos locais de maior exposição mundial: outdoor na Times Square, em New York, nos Estados Unidos. As cantoras e compositoras estrearam a campanha do Spotify como as artistas EQUAL Brasil do mês de outubro. “Festa das Patroas 35%” foi o único álbum brasileiro no Top 10 Global da plataforma, ficando ao lado de lançamentos de nomes como Coldplay, Young Thug e Mac Miller. Em 2022, lançaram “Você vai ver”, regravação de Zezé di Camargo & Luciano, para a novela das seis “Além da Ilusão”, da Rede Globo.

As irmãs viraram fenômenos de público e nas redes sociais, nos shows conseguem fazer o repertório próprio. Um dia desacreditaram que este momento chegaria, mas chegou e com muita força. Hoje, a dupla alcança quase 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 10.5 milhões de inscritos no canal do Youtube, ultrapassando os seis bilhões de visualizações na mesma plataforma.

Em 2022, Maiara & Maraisa seguiram cheias de projetos, estrearam como juradas no programa The Voice Kids, da rede Globo, e também lançaram a turnê “Metamorfose”, um show de mega produção, onde a dupla apresenta seus maiores sucessos por todo o Brasil e impactam o público com telões de tecnologia 4D, cenografia e luzes. Como juradas, as irmãs foram campeãs da edição do The Voice Kids 2022, levando o prêmio com a cantora mirim Isis Testa. Tudo isso, consolidando com a turnê nacional, as irmãs seguiam a todo o vapor com mais de 23 shows por mês nas principais praças do país.

Para finalizar o ano de muitos shows, parcerias e lançamentos, Maiara & Maraisa, anunciaram para o dia 10 de novembro, a gravação do DVD ‘Identidade’, gravado em São Paulo, o DVD foi sucesso antes mesmo de acontecer, 38 fãs acamparam em frente à casa de show faltando mais de 34 dias para o show. Já em dezembro, Maiara & Maraisa lançaram o primeiro EP do projeto “Identidade”, composto por cinco inéditas, entre elas “Nunca”, música de composição da saudosa Marília Mendonça.

As gêmeas não param de mostrar sua força, para começar 2023, Maiara & Maraisa realizaram o sonho de gravar o DVD ao vivo em Portugal, o local escolhido foi o emblemático espaço cultural Campo Pequeno, no coração de Lisboa, com ingressos esgotados as irmãs se emocionaram ao ver seus sucessos cantados em coro pelo público predominante português. Além da gravação, também lançaram em março a dupla finalizou os lançamentos do projeto “Identidade”, somente no Spotify o álbum acumula mais de 185 milhões de players, mostrando que é um forte candidato a ocupar as listas dos mais ouvidos no final do ano.

Em julho Maiara & Maraísa deram início aos lançamentos do DVD gravado em Portugal, o forte single “Narcisista” foi o primeiro a ficar disponível em todas as plataformas digitais, o vídeo no Youtube alcançou mais de 15 milhões de visualizações em um mês. Em um evento emocionante, realizado no dia 28 de setembro, as gêmeas apresentaram os lançamentos do Vol. 1 “Ao Vivo em Portugal”, com oito faixas em destaque para “Surtos”.

VIDOTTI EVENTOS

Conhecido em toda a região da cidade de Campinas/SP por realizar grandes eventos, sempre oferecendo uma ótima estrutura e segurança para o público, o Vidotti Eventos já organizou festas com shows de diferentes gêneros musicais com artistas como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Sambô, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Melanina Carioca, entre outros.

SERVIÇO

Evento: Show Maiara & Maraisa e Bruninho & Davi

Data: 02 de dezembro

Horário: 17h

Local: Fazenda Santa Margarida – Rua Rubens Gomes Balsas, 311 – Joaquim Egídio – Campinas/SP.

Mais informações: (19) 9 9796 3123