Gatos: areias aglomerantes vs. não aglomerantes

Gatos e areias- De acordo com o Censo Pet IPB, o número de gatos nas casas no Brasil cresceu 6%, passando de 25,6 milhões para 27,1 milhões, e a tendência é continuar ampliando.

Com o aumento de felinos nos lares brasileiros, é importante entender sobre os cuidados com os gatos e, a partir disso, compreender as diferenças entre as areias higiênicas é fundamental nesse contexto.

Manter a caixa de areia limpa e escolher a areia certa, além de proporcionar conforto aos gatos, também ajudam a prevenir problemas de saúde e comportamentais.

Existem diversos tipos de areia disponíveis, mas as mais populares entre os tutores estão as aglomerantes e não aglomerantes.

Areias não aglomerantes

A areia higiênica não aglomerante é uma categoria de areia de gatos que não forma torrões quando entra em contato com a urina. Geralmente, é composta por materiais como argila calcinada ou sílica.

Em vez de criar aglomerados sólidos, esse produto absorve a umidade, distribuindo-a pelo todo. Devido a essa característica, é necessário substituir toda a areia da caixa com mais frequência para manter a higiene e controlar odores.

Embora seja uma opção mais econômica, a manutenção pode ser mais trabalhosa, por não formar torrões ao entrar em contato com a urina, a remoção completa dos resíduos torna-se mais difícil, exigindo trocas frequentes de toda a areia para manter a higiene. Isso pode resultar em maior consumo de produto e aumento de custos a longo prazo. Além disso, a dificuldade em identificar e remover áreas sujas pode levar ao acúmulo de odores desagradáveis.

Areias aglomerantes

A areia higiênica aglomerante é uma variedade de areia que, ao entrar em contato com a urina, forma torrões. Isso facilita a remoção das partes sujas, mantendo a caixa limpa por mais tempo e controlando odores de maneira eficaz. Geralmente, é composta por materiais como argila bentonita, que possui alta capacidade de absorção. A principal vantagem dessa areia é a praticidade na limpeza diária, pois basta retirar as sujidades e as fezes, sem a necessidade de substituir toda a areia com frequência. Além disso, muitas areias aglomerantes são formuladas para minimizar a produção de poeira, protegendo humanos e animais.

Com compromisso com a sustentabilidade, a areia higiênica da Cat Zone é de origem natural e 100% biodegradável – Crédito: Divulgação

A Cat Zone, marca de produtos para gatos do Grupo Trading Care, fabrica uma areia higiênica aglomerante com grãos finos de alta absorção.

A areia de origem 100% natural à base de mandioca possui fórmula com alta retenção de odor para manter o ambiente fresco por mais tempo, torrão firme e imediato para facilitar a limpeza diária, e grãos finos que proporcionam conforto às patas sensíveis dos gatos.

De acordo com Lílian Marescalchi, diretora industrial da Trading Care, a areia foi pensada para atender tanto às necessidades felinas quanto as dos tutores.

“Desenvolvemos a areia higiênica Cat Zone para priorizar a saúde dos gatos e a praticidade dos tutores. Sua coloração clara permite identificar alterações na urina, ajudando na detecção precoce de possíveis problemas de saúde. Feita com componentes naturais, a areia oferece alta absorção, controle de odores e formação de torrões firmes, facilitando a limpeza diária e promovendo o bem-estar dos nossos animais de estimação.” explica Lilian Marescalchi.

Sobre a Cat Zone



Parte do grupo Trading Care, a Cat Zone é uma marca destacada no mercado de produtos para cuidados com gatos, oferecendo uma linha completa de itens que incluem areias higiênicas, acessórios, shampoos, itens para limpeza da casa e snacks. Reconhecida por sua qualidade e inovação, a Cat Zone se compromete em desenvolver produtos que promovem o bem-estar e a saúde dos felinos. Presente nas principais redes de pet shops e lojas especializadas, a Cat Zone investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento para atender às necessidades dos gatos e de seus tutores. Com um forte compromisso com a sustentabilidade, seus produtos refletem sua responsabilidade ambiental.

Sobre a Trading Care

Com sede em Valinhos (SP), a Trading Care é uma empresa que está há 49 anos no mercado. A empresa é especialista em oferecer produtos tecnológicos e de alta qualidade, focados principalmente na estética automotiva, cuidados para lares e animais de estimação. Através de suas marcas, a Trading Care tem como objetivo ser a melhor empresa em produtos de autocuidado e cuidados para pets, atuando de maneira sustentável em todas as esferas.

As marcas do grupo Trading Care incluem a Proauto, Car Collection e Autocraft no segmento de estética automotiva, Breeze e Espuma Mágica no setor de estética automotiva e cuidados com lares, e Procão e Cat Zone para cuidados com animais de estimação.

